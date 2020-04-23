Волонтер Тофик Мовсумов: Мы работаем не покладая рук, чтобы поддержать меры, предпринимаемые государством, и помочь всем нуждающимся

В то время когда весь мир столкнулся со сложным испытанием в виде пандемии коронавируса, осуществление своевременных, фундаментальных и широкомасштабных мер социальной поддержки в нашей стране под руководством Президента Ильхама Алиева было встречено с благодарностью нашим народом и стало примером для многих стран.

Об этом Day.Az сказал волонтер Бинагадинской районной организации партии "Ени Азербайджан" Тофик Мовсумов.

"Государство выделило существенные средства для оказания помощи более чем 600 000 человек, которые временно потеряли работу из-за пандемии. В то же время устраняются проблемы, связанные с безработными людьми, и предпринимаются важные шаги для защиты социального обеспечения населения. Принятые меры еще раз подтверждают, что наше государство всегда находится рядом с народом", - сказал он.

Волонтер напомнил, что распоряжение Президента Ильхама Алиева от 19 марта 2020 года включает осуществление десяти мероприятий в четырех направлениях по поддержке занятости и социального обеспечения населения.

"Значительная часть заработной платы людей, работающих в сферах, наиболее затронутых пандемией, выплачивается государством, а число людей в этой категории составляет более 300 тыс. человек.

В то же время государство выделило колоссальные средства для обеспечения финансового состояния около 300 тыс. микропредпринимателей. Таким образом, 600 тыс. человек этой категории получают финансовую поддержку от государства. Заработная плата работников государственного сектора выплачивается в полном объеме.

Все эти меры, предпринятые под руководством Президента Ильхама Алиева, еще раз подтверждают, что наше государство даже в сложные времена не отказывается помогать народу и данные меры удостаиваются высокой оценки со стороны граждан", - считает Мовсумов.

Продолжая разговор, наш собеседник рассказал о еще одном распоряжении главы государства, которое в общей сложности обеспечило занятость и сохранение заработной платы 1 629 000 человек, в том числе 910 тыс. человек в государственном секторе и 719 тыс. человек - в частном секторе. Он также добавил, что благодаря пакетам поддержки и административным мерам государства, количество трудовых договоров увеличилось на 55 тыс. с 1 апреля и на 77 тыс. с 1 января 2020.

Далее волонтер коснулся финансовой поддержки наемных работников и индивидуальных (микро) предпринимателей, работающих в отраслях, затронутых пандемией коронавируса.

"Государство предоставляет предпринимателям 215 миллионов манатов в качестве финансовой поддержки и выплачивает определенную часть заработной платы 300 тыс. наемных работников, имеющих трудовые договора", - подчеркнул Мовсумов.

В то же время, продолжил наш собеседник, резерв в 200 млн. манатов Государственного фонда социальной защиты по итогам 2019 года направлен на обеспечение устойчивости социальных выплат населению.

"Пенсии, пособия и социальная помощь охватывают 2,3 млн. человек. Это еще раз демонстрирует приверженность государства быть рядом с народом, а высокое благосостояние граждан является одним из приоритетов политики страны. Таким образом, сегодня все вопросы, которые волнуют граждан, находятся под контролем государства", - отметил волонтер.

Комментируя деятельность волонтеров, наш собеседник выразил гордость тем, что люди добровольно присоединяются к этой кампании.

"Волонтеры работают не покладая рук, выполняя свои гражданские обязанности, рискуя своим здоровьем. Они покупают еду и лекарства для одиноких, инвалидов и других уязвимых людей и оплачивают их коммунальные услуги. Волонтеры совместно с районными исполнительными органами власти и молодежными организациями оказывают продовольственную помощь малообеспеченным семьям. Цель этих мер заключается в том, чтобы граждане не покидали свои дома и не заразились этим опасным вирусом, который охватил весь мир", - заключил Тофик Мовсумов.

Абдул Керимханов