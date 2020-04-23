Президент Ильхам Алиев выделил средства на бурение субартезианских скважин в Нахчыване

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о дополнительных мерах по улучшению обеспечения посевных площадей оросительной водой и удовлетворению потребностей населения в питьевой воде в Нахчыванской Автономной Республике.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В соответствии с распоряжением, с целью проектирования и бурения субартезианских скважин для улучшения обеспечения оросительной водой посевных площадей и используемых для посева приусадебных земельных участков на территории Нахчыванской Автономной Республики, а также удовлетворения потребностей населения в питьевой воде, из средств, предусмотренных в подпункте 1.46.5 распределения средств для государственных капиталовложений (инвестиционные расходы) государственного бюджета Азербайджана на 2020 год, Кабинету министров Нахчыванской Автономной Республики выделяется один миллион манатов.

Минфину поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в этом распоряжении, Кабмину - решить другие вопросы, вытекающие из этого распоряжения.