https://news.day.az/politics/1227192.html В Азербайджане призывники проинформированы о местах службы
В Азербайджане призывники проинформированы о местах службы
В Азербайджане призывники, которые будут отправлены на действительную срочную воинскую службу в мае 2020 года, 22 апреля были проинформированы посредством sms-cообщений Госслужбой по мобилизации и призыву на военную службу о назначении на места службы в ВС, сообщает Day.Az со ссылкой на Службу.
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