Уволен старший советник Кабмина по работе с регионами

За нарушение требований культурного поведения и профессионализма уволен с госслужбы старший советник Кабинета министров.

Как сообщили АПА в Кабмине, за допущенные в период карантинного режима действия, противоречащие принципам повышения доверия граждан к государственным органам и госслужащим, а также за нарушение требований культурного поведения и профессионализма при общении с гражданами, в соответствии с законами АР "О государственной службе" и "Правилах этического поведения государственных служащих", согласно распоряжению Кабинета министров освобожден от занимаемой должности старший советник сектора работы с регионами отдела развития регионов Аппарата Кабинета министров Рашад Ягуб оглу Рустамов, передает Day.Az.