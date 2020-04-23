Комитет парламента Азербайджана по общественным объединениям и религиозным структурам провел онлайн-заседание

Сегодня было проведено онлайн-заседание парламентского комитета по общественным объединениям и религиозным структурам, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Зампред Милли Меджлиса, председатель комитета Фазаиль Ибрагимли проинформировал собравшихся о повестке заседания.

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