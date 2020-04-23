https://news.day.az/politics/1227244.html Комитет парламента Азербайджана по общественным объединениям и религиозным структурам провел онлайн-заседание
Комитет парламента Азербайджана по общественным объединениям и религиозным структурам провел онлайн-заседание
Сегодня было проведено онлайн-заседание парламентского комитета по общественным объединениям и религиозным структурам, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Зампред Милли Меджлиса, председатель комитета Фазаиль Ибрагимли проинформировал собравшихся о повестке заседания.
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