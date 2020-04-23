https://news.day.az/politics/1227282.html Азербайджанская армия отрабатывает минометные стрельбы - ФОТО - ВИДЕО
Азербайджанская армия отрабатывает минометные стрельбы - ФОТО - ВИДЕО
Согласно утвержденному министром обороны плану боевой подготовки на 2020-й год, в учебных центрах и на полигонах с расчетами минометных батарей проводятся учебные тренировки с боевыми стрельбами.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе минобороны, подразделения, выполняя стрельбы по целям в глубине обороны условного противника, решают поставленные задачи.
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