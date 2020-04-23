Армянка Симоньян опять разжигает межнациональную рознь между русскими и украинцами

Ну что этой выскочке Симоньян неймется? Уже надоело писать о ее лжи, провокациях и махинациях, но она продолжает засорять собой информационное пространство, сея в нем ростки межнациональной ненависти и распространяя ложные императивы.

Она создает напряжение и транслирует его на Кремль, лукаво подставляя и унижая своим присутствием российскую власть, доверившую ей государственные СМИ России.

Как передает Day.Az, об этом пишет Gradator.

Российское издание отмечает, что провокатор Симоньян строчит гадости даже из карантина. Казалось бы, ну осваивай наворованные миллионы, ешь бобров, пей армянский коньяк и отстань со своими провокашками, ан нет, пишет:

"Пересматриваем в изоляции "Ликвидацию". Какой же блистательный сериал. Одессу бы тоже вернуть, конечно", - написала Симоньян.

"В исторической перспективе реально все, - сказала провокатор Симоньян в беседе с Федеральным агентством новостей. - Мы видим, что реальностью стала абсолютная беспомощность главной и самой богатой державы мира перед лицом вируса. Можно ли было представить это год назад? А Одесса была и есть в русском смысловом пространстве, испокон веков была. Конечно, ее надо в нем сохранять".

Симоньян также "не исключила" оккупации Одессы и других украинских территорий Россией.

"Я же говорю: в исторической перспективе возможно все. Мы и в Крым бы не поверили семь лет назад", - пояснила Симоньян.

Эти подлые высказывания Симоньян открывают прямой путь к дальнейшей конфронтации и нагнетанию вражды между русским и украинским народами.

Симоньян уже возомнила себя русским генералиссимусом, что позволяет себе подобные комментарии?

Симоньян уже не впервые разжигает межнациональную рознь, как между народами многонациональной Российской Федерации (ее оскорбления в адрес мусульман и травля народов Северного Кавказа, противопоставление их русскому народу - авт), так и в адрес Украины.

И такие, как Симоньян и Аваков способствуют реализации этих целей.

Украину давно превратили в испытательный полигон те, кто запустил сегодня в мир COVID19.

Большие цели достигаются и малыми шагами, в том числе с подачи таких мелких, но амбициозных провокаторов, как Симоньян.

На этот раз, как пишут украинские СМИ, "главный редактор пропагандистского телеканала Russia Today Маргарита Симоньян изъявила желание "вернуть Одессу".

"Своими имперскими амбициями российская пропагандистка поделилась в Twitter", - передает "ДС".

"Очередной информационный выпад в сторону Украины Симоньян не остался без внимания пользователей. Большинство комментаторов с иронией и презрением отнеслись к высказываниям приспешницы Кремля", - пишет украинское СМИ и публикует мнения пользователей соцсетей:

"Так зачем Одессу? Одесса на месте, Крым надо вернуть", - отметила

ПЕРДИЗЕНТ НАРÖТА.

"Эх, вернуть бы те времена, когда на свете не было @M_Simonyan! И когда не было @VRSoloviev", - прокомментировал хитроумный сЪедальго.

"Попробуй Нью-Йорк верни, там тоже много интересных сериалов наснимали", - предложил пользователь Клякса Роршаха.

А вот юзер с неоднозначным ником Плешивый карлик напомнил Симоньян о событиях 2014 года: "Донецк с Луганском уже "вернули", не желаете там пожить? А Одессе просто повезло, отделались полусотней горелых сепаров".

Симоньян, как опытный манипулятор информационными потоками, прекрасно понимает, какая реакция последует после этой публикации, против кого и на что она будет направлена.

Она ужа давно не просто краснодарская выскочка, а руководитель и лицо ведущих государственных СМИ России.

Симоньян такая же "российская пропагандистка", как Гарри Каспаров - "патриот России", а Аваков - "патриот Украины".

Соответственно, выпад Симоньян направлен против Кремля, против Путина и нацелен на обострение российско-украинских отношений, на генерирование антироссийских настроений в украинском обществе.

Кому это выгодно? Вряд ли России, патриотические силы которой мечтают о восстановлении нормальных отношений с Украиной.