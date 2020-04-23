Турал Гянджалиев: Отказ Армении от варианта поэтапного решения конфликта подрывает переговорный процесс

Последние заявления министра иностранных дел Армении, а также незаконного представителя вымышленного режима, созданного этой страной на оккупированных азербайджанских территориях, вновь показали истинную сущность страны-оккупанта. Она вновь продемонстрировала миру попытку сокрытия своих агрессивной политики под фальшивой видимостью "мирного" переговорщика, пытаясь затянуть урегулирование конфликта и планомерно укрепляя опирающийся на оккупацию существующий статус-кво.

Об этом сказал руководитель азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона Азербайджана Турал Гянджалиев, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, отказ Армении от варианта поэтапного решения конфликта, который поддерживают сопредседатели Минской группы ОБСЕ, подрывает переговорный процесс.

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