МИД Азербайджана: Заявление Армении о том, что она не ведет переговоры по поэтапному урегулированию конфликта, смехотворно

Заявление МИД Армении о том, что страна с 2018 года не ведет переговоры, основанные на поэтапном урегулировании конфликта, смехотворно, даже если принять во внимание, что сделано оно, чтобы успокоить местную общественность. Было бы правильнее, если бы МИД Армении правдиво информировал население своей страны о процессе мирного урегулирования конфликта.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в комментарии управления пресс-службы МИД Азербайджана.

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