Состоялся телефонный разговор между главами МИД Азербайджана и Украины

Между министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым и министром иностранных дел Украины Дмитро Кулебой состоялся телефонный разговор.

Как сообщили в четверг Trend в МИД Азербайджана, стороны обменялись мнениями по ряду вопросов, входящих в повестку двусторонних отношений, передает Day.Az.

Министры обсудили ряд вопросов повестки двусторонних отношений, а также вопросы сотрудничества в рамках международных организаций.

Главы МИД подчеркнули важность укрепления связей, в том числе в экономической, торговой, транспортной сферах. Стороны выразили уверенность в том, что встречи, проведенные в ходе официального визита Президента Украины в Азербайджан, и достигнутые соглашения внесут вклад в углубление сотрудничества между обеими странами.

Стороны также отметили важность расширенного использования возможностей в сфере туризма, а также тот факт, что пандемия COVİD-19 оказала негативное влияние на эту область, и подчеркнули важность продолжения сотрудничества в этом направлении, в том числе, в рамках деятельности организации ГУАМ в сфере туризма.

Министр Эльмар Мамедъяров пригласил украинского коллегу посетить с официальным визитом Азербайджан, и министр Дмитро Кулеба с удовлетворением принял приглашение.