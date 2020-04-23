Госкомитет продолжает видеоконференции с азербайджанской диаспорой

Государственный комитет по работе с диаспорой Азербайджана продолжает видеоконференции с руководителями и представителями диаспорских организаций, функционирующих в различных странах.

Как сообщили в четверг Trend в Госкомитете, в очередной видеоконференции принимали участие с азербайджанской стороны - заведующий отделом Государственного комитета Руслан Гулиев и другие ответственные лица, а также представители диаспоры из 3 стран - России, Украины и Молдовы, передает Day.Az.

В ходе видеоконференции сотрудники Государственного комитета провели обмен мнениями и обсудили различные вопросы с председателем "Объединенной диаспоры азербайджанцев Украины" Хикметом Джавадовым, председателем регионального отделения "Объединенной диаспоры азербайджанцев Украины" в городе Харьков Маликом Дурсуновым, председателем молодежной организации "Объединенного конгресса азербайджанцев Украины" в городе Львов Шахрияром Магеррамовым, председателем "Общества азербайджанцев Москвы" Шамилем Тагиевым, членом правления организации "Национально-культурная автономия азербайджанцев Москвы" Амилем Агаевым, руководителем штаба, созданного по инициативе посольства Азербайджанской Республики в Республике Молдова и "Конгресса азербайджанцев Молдовы", Маарифом Рагимовым, председателем "Организации азербайджанской молодежи Санкт-Петербурга" Эльманом Манафовым, председателем "Рады азербайджанской молодежи Украины" Вагифом Нагиевым.

Участники конференции также провели широкие обсуждения в области осведомления мировой общественности об истинной сути пресловутого "геноцида" армян.

Представители диаспорских организаций потребовали от международных организаций ответа на известное заявление министра иностранных дел Армении. Сопредседателям Минской группы ОБСЕ также следует выразить отношение к столь деструктивной позиции Армении. Это - неуважение не только к Азербайджану, но и к международным организациям и государствам-посредникам, вот уже много лет осуществляющим деятельность в связи с урегулированием конфликта, говорится в совместном заявлении.

"По сути, данное заявление означает уход от обговоренной заключительной позиции в связи с поэтапным урегулированием конфликта и перечеркивает тем самым работу, проделанную на сегодняшний день международной миссией в деле разрешения конфликта", - заявили участники видеоконференции.

Затем на видеоконференции прошли широкие обсуждения, связанные с организованностью азербайджанской диаспоры в период пандемии коронавируса и с постпандемическим периодом. Было отмечено, что в этот период азербайджанская диаспора продемонстрировала особую солидарность и приняла непосредственное участие в решении проблем наших соотечественников, которым не удалось вернуться в Азербайджан.

Было подчеркнуто, что сегодня на международной арене не ощущается серьезной активности армян в связи с пресловутым днем "геноцида" - 24 апреля. По их словам, если это, с одной стороны, связано с пандемией, то с другой, - является результатом многосторонней активной деятельности азербайджанской диаспоры. Было отмечено, что в настоящее время ни в одной из указанных стран не наблюдается широкого освещения в медиа-ресурсах вопроса так называемого геноцида.

Далее состоялось обсуждение предложений, связанных с постпандемическим периодом.