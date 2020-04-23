https://news.day.az/politics/1227415.html Совет Европы приветствует решение Верховного Суда Азербайджана по делу Ильгара Мамедова и Расула Джафарова
Совет Европы приветствует решение Верховного Суда Азербайджана по делу Ильгара Мамедова и Расула Джафарова
Совет Европы приветствует оправдание Ильгара Мамедова и Расула Джафарова.
Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом в своем заявлении сказала генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович Бурич.
"Этот шаг будет рассмотрен Комитетом министров Совета Европы в контексте надзора за исполнением решений Суда. Совет Европы готов к дальнейшему сотрудничеству с Азербайджаном ", - говорится в заявлении.
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