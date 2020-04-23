Совет Европы приветствует решение Верховного Суда Азербайджана по делу Ильгара Мамедова и Расула Джафарова

Совет Европы приветствует оправдание Ильгара Мамедова и Расула Джафарова.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом в своем заявлении сказала генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович Бурич.

"Этот шаг будет рассмотрен Комитетом министров Совета Европы в контексте надзора за исполнением решений Суда. Совет Европы готов к дальнейшему сотрудничеству с Азербайджаном ", - говорится в заявлении.