Главы МИД Азербайджана и Молдовы провели телефонный разговор
Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова и министра иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Олега Тулеа
Как сообщили в четверг Trend в МИД Азербайджана, стороны обсудили текущее положение двусторонних отношений между Молдовой и Азербайджаном, а также ряд актуальных вопросов, находящихся на повестке сотрудничества, передает Day.Az.
В то же время, затронув сложившуюся ситуацию, главы МИД обменялись мнениями о мерах, принятых в обоих государствах в рамках борьбы с пандемией COVID-19.
Во время телефонного разговора были обсуждены перспективы сотрудничества Азербайджана и Молдовы в рамках различных международных организаций, и выражено согласие в связи с продолжением усилий в данном направлении.
Далее министр Мамедъяров пригласил своего молдавского коллегу посетить с официальным визитом Азербайджан, на что последний с удовлетворением ответил согласием.
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