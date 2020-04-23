Главы МИД Азербайджана и Молдовы провели телефонный разговор

Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова и министра иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Олега Тулеа

Как сообщили в четверг Trend в МИД Азербайджана, стороны обсудили текущее положение двусторонних отношений между Молдовой и Азербайджаном, а также ряд актуальных вопросов, находящихся на повестке сотрудничества, передает Day.Az.

В то же время, затронув сложившуюся ситуацию, главы МИД обменялись мнениями о мерах, принятых в обоих государствах в рамках борьбы с пандемией COVID-19.

Во время телефонного разговора были обсуждены перспективы сотрудничества Азербайджана и Молдовы в рамках различных международных организаций, и выражено согласие в связи с продолжением усилий в данном направлении.

Далее министр Мамедъяров пригласил своего молдавского коллегу посетить с официальным визитом Азербайджан, на что последний с удовлетворением ответил согласием.