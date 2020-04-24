Граждане пишут Президенту Ильхаму Алиеву: Вы – лидер, который всегда думает о народе и прилагает усилия для его благополучия

Президенту Ильхаму Алиеву продолжают поступать письма благодарности за решительные шаги, предпринятые по предотвращению широкого распространения пандемии коронавируса в Азербайджане, защите здоровья и улучшению благосостояния народа.

Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ представляет еще некоторые из них.

Огтай Газиев из села Джоджуг Марджанлы Джебраильского района, выражая главе государства признательность от имени жителей села, пишет: "Уважаемый господин Президент, мы приветствуем Ваши решения высокого уровня, ставящие в трудные времена, с которыми столкнулось человечество, здоровье народа превыше всего. Мы рядом с Вами. Желаем Вам на этом пути успехов, а нашему народу - счастливых дней. Мы всегда одобряем, высоко ценим проведенную Вами работу во имя Родины, народа, так же, как Вы всегда высоко оцениваете работу, заслуги патриотичных, трудолюбивых людей. Будьте всегда на высоте, господин Президент!".

Жительница села Нариманкенд Билясуварского района Сифейра Алиева: "Дорогой Президент, предпринимаемые Вами шаги, которые могут служить примером для других стран, по предотвращению распространения в нашей стране пандемии коронавируса, бушующей по всему миру и ставшей причиной гибели людей, еще раз подтвердили, что Вы дальновидный Президент, который любит свой народ, всегда рядом с ним.

Наряду с этим Вашим планом действий, мы никогда не забудем Вашу всестороннюю помощь нашему народу в трудной ситуации, Ваше внимание к малообеспеченным семьям, усилия, прилагаемые для того, чтобы наши дети не потеряли работу. Как 74-летняя мать, выражаю Вам благодарность от своего имени и от имени моих 8 детей, 41 внука и правнука. Мы всегда рядом с Вами. Дай Бог Вам здоровья. Да спасет Аллах наш народ от этой беды!".

Вынужденные переселенцы из Лачинского района Сулейман Шахвердиев, Сенани Ахмедов, Нусрет Фарзалиев, Мирза Керимов и Адалет Ибрагимов пишут: "Уважаемый господин Президент, уважаемая Мехрибан ханум, мы признательны Вам за внимание и заботу о каждом гражданине. В связи с ситуацией в нашей стране, пока мы сидим дома, соблюдая Ваш призыв "Оставайся дома", Вы неустанно в напряженном режиме работаете во имя нашего здоровья. В результате Вашего особого внимания и заботы о вынужденных переселенцах, наши семьи были обеспечены домами в новом поселке, возведенном в Агджабединском районе. Кроме того, несмотря на то, что школы в связи с мерами социальной изоляции закрыты, наши дети не остаются в стороне от учебы, пользуются онлайн-уроками, организованными на телеканалах.

Наша заработная плата тоже перечисляется вовремя. Выражаем Вам глубокую признательность за это. Желаем Вам успехов в напряженной и неустанной деятельности. Да поможет Вам Аллах. Пусть Аллах в скором времени избавит нашу страну от коронавируса!".

Житель Агстафинского района Захид Султанов: "Уважаемый господин Президент, соответствующие превентивные меры, предпринятые Вами для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции в нашей стране, улучшение социального обеспечения малообеспеченных слоев населения, в том числе оказание финансовой поддержки предпринимателям, пострадавшим от пандемии, приглашение людей к социальной солидарности, являются истинным проявлением единства между государством и гражданами. Наше государство мобилизовало все свои ресурсы для сокращения последствий и масштаба пандемии. Именно поэтому мы верим, что наша страна преодолеет это зло с минимальными потерями, и под Вашим руководством успешно продолжит свой прежний путь развития во всех областях. Господин Президент, выражаю Вам глубокую признательность за предпринимаемые в эти трудные дни шаги, за особое внимание и заботу о людях".

Член Совета аксакалов Хазарского района, пенсионер Алтай Мансуров: "Многоуважаемый господин Президент, все аксакалы и жители Хазарского района постоянно поддерживают Вашу внутреннюю и внешнюю политику. Пандемия коронавируса, охватившая в настоящее время большинство стран мира, не обошла стороной и нашу республику. Своевременные превентивные меры, принятые под Вашим руководством, предотвратили массовое распространение заболевания среди людей в республике. Все эти меры направлены на обеспечение здоровья и безопасности наших граждан. В то же время Вы правильно оценили нынешнюю напряженную ситуацию и учли социальное положение граждан. Если все правила и положения, принятые в эти трудные дни, будут соблюдаться всеми, эта беда минует нас. Мы, аксакалы, поддерживаем Ваши распоряжения и решения, и призываем всех соблюдать эти правила. Мы уверены, что, как и всегда, наш народ под руководством Президента победит и этого невидимого врага. Уважаемый господин Президент, да ниспошлет Всевышний Вам, членам Вашей семьи крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, нашему народу - благополучной жизни. Да хранит Вас Всевышний!".

Заслуженный врач из Билясуварского района Фаиль Мамедов: "Дорогой и уважаемый Президент, осуществляемые Вами в республике превентивные меры против пандемии коронавируса, охватившего весь мир, с большим одобрением встречаются населением нашей страны. Именно в результате предпринятых Вами целенаправленных мер наш народ успешно преодолевает эту напасть. Мы рады, что наша Родина - Азербайджан находится среди стран, потерпевших наименьший ущерб от этой пандемии. Это еще раз показывает, что Президент Азербайджана всегда рядом со своим народом, здоровье народа является самым приоритетным вопросом для главы государства. Ваша высокая оценка самоотверженного труда врачей, осуществляемые Вами меры социальной направленности с безграничным одобрением воспринимаются интеллигенцией, медицинскими работниками, в целом, населением. Ваши решительные шаги вызывают большую уверенность в том, что наш народ в скором времени с наименьшими потерями преодолеет эту пандемию, которая может привести к тяжелым последствиям. Уважаемый Президент, азербайджанский народ гордится таким мудрым Президентом, как Вы. Вы заслуживаете этого. Вы в подлинном смысле слова являетесь Президентом каждого гражданина Азербайджана. Мы - представители интеллигенции высоко ценим неустанную деятельность Вашего самого близкого соратника, любимицы нашего народа Мехрибан ханум Алиевой. Верим, что Ваши решительные шаги в скором времени дадут положительные результаты, наш народ достойно преодолеет это бедствие. Как человек, долгие годы проработавший в сфере здравоохранения, лично от своего имени и от имени всех членов моей семьи еще раз выражаю Вам признательность. Пусть Всевышний всегда оберегает Вас во имя благосостояния нашего народа!".

Председатель Общества интеллигенции Хазарского района, член Совета аксакалов Хазарского района, доктор исторических наук, профессор Тевеккюль Салимов: "Дорогой наш Президент, грандиозный взлет и развитие азербайджанского народа всегда являлись приоритетной идеей и священным долгом для Вас. Сегодня, когда время поставило человечество и являющийся его частью азербайджанский народ перед испытанием коронавирусной инфекции, каждый из нас еще раз становится свидетелем этой истины. Во всех религиозных книгах спасение жизни невинного человека является священным и одобряемым делом. Шаги, предпринимаемые Вами в связи с коронавирусной инфекцией, бушующей во всем мире, в том числе создание фонда поддержки борьбы с эпидемией, приведение за короткое время в соответствие с международными стандартами существующих медицинских учреждений, сдача в короткие сроки в эксплуатацию современных больниц модульного типа, закупка современного медицинского оборудования и принадлежностей, повышение заработной платы самоотверженных и героических работников здравоохранения, сохранение зарплат сотрудников, не выходящих на работу в связи с пандемией, оказание помощи нуждающимся семьям и лицам по стране, оказание государственной поддержки предпринимателям, введение карантинного режима с целью защиты здоровья населения, в частности, Ваши регулярные обращения и призывы к народу с большим одобрением воспринимаются людьми как пример истинного гуманизма. Это еще раз подтверждает, что в эти трудные времена социальная солидарность играет огромное значение для общества. Все это является в полном смысле доказательством слов, сказанных Вами в 2003 году накануне президентских выборов: "Я буду Президентом каждого гражданина Азербайджана". Уважаемый Президент, мы - представители интеллигенции Хазарского района, а также благодарные и любящие Вас жители нашего района, как и всегда, с одобрением встречаем все шаги, предпринимаемые Вами во благо Азербайджана в эти трудные дни, поддерживаем Вашу деятельность, носящую народную сущность. Мы благодарны Вам за все. Будьте живы и здоровы".

Наргиз Асадли из поселка Басгал Исмаиллинского района: "Уважаемый господин Президент, будучи молодой гражданкой этой страны, хочу обратиться к Вам с письмом, полным благодарности. Лично от своего имени хочу передать Вам огромную признательность за то, что, когда весь мир оказался лицом к лицу с невидимым врагом, Вы были рядом с нашим народом. Благодаря предпринимаемым Вами успешным мерам наш народ справится с этими трудностями. С уверенностью заявляю, что каждый гражданин Азербайджана верит в Вас, опирается на Вас и чувствует себя рядом с Вами. Вместе мы сильнее и сильнее вместе с Вами. Как хорошо, что нашим руководителем являетесь Вы. Мы всегда готовы шагать "вперед с Ильхамом!". Да хранит Аллах Вас, Вашу семью и наш народ. Спасибо".

Жительница города Шеки Замина Расулова: "Уважаемый господин Президент, от своего имени и от имени всех жителей Шеки выражаю Вам и Мехрибан ханум глубокую признательность. Сегодня весь мир борется с ужасной пандемией. Ежедневно в различных странах регистрируются тысячи случаев смерти от этой пандемии. В Азербайджане, когда еще не были выявлены случаи заражения, именно благодаря Вашей дальновидной политике с целью предотвращения распространения вируса были предприняты меры безопасности, введен особый карантинный режим. Именно благодаря Вам и Мехрибан ханум сегодня в Азербайджане, слава Всевышнему, не велико число зараженных вирусом и его жертв. Уважаемый Президент, Вы с целью защиты здоровья, благосостояния народа даете различные указания. Мы благодарны Вам за все это. Желаю Вам и Вашей семье крепкого здоровья".

Роза Самедова, Эльнур Ганиев, Вахид Гулиев и Муса Гасанлы из Низаминского района города Баку пишут: "Дорогой Президент, мы приветствуем предпринятые Вами эффективные превентивные меры по защите нашего народа в борьбе с коронавирусом, желаем Вам долгих лет жизни, крепкого здоровья, успехов в деятельности. Большое Вам спасибо за то, что в эти трудные дни поддерживаете народ. Утверждение нового социального пакета по предоставлению единовременной выплаты в размере 190 манатов малообеспеченным семьям заслуживает одобрения. Благодаря этой помощи Вы подарили радость многим безработным семьям. Желаем Вам и Вашей семье радостных дней, изобилия. Да хранит Вас Аллах, господин Президент!".

Газанфар Гурбанов из села Нахышнаргиз Бабекского района Нахчыванской Автономной Республики пишет: "Уважаемый господин Президент, благодаря Вам безопасность и жизнь нашего народа на высоком уровне. Какая бы ни пришла беда, благодаря Вам наш народ живет спокойно. Из-за своевременно принятых превентивных мер в борьбе с пандемией коронавируса, охватившей весь мир, у нас по сравнению с другими странами намного меньше потерь. От себя лично и от имени членов моей семьи выражаю Вам признательность за положительные результаты, достигнутые в нашей стране в этой сфере".

Али Гумбатов из Сабаильского района города Баку пишет: "Уважаемый господин Президент, ведущие государства мира испытывают большие трудности в борьбе с коронавирусом, охватившим все человечество. Благодаря Вашей мудрой и успешной политике, предпринятым шагам и превентивным мерам предотвращено широкое распространение COVID-19 в нашей стране. Уважаемый господин Президент, предоставление единовременных пособий безработным гражданам и оказание услуг на дому лицам старше 65 лет вновь свидетельствует о том, что люди, нуждающиеся в социальной защите, находятся под покровительством государства. Надеемся, что скоро избавимся от болезни, охватившей весь мир. Мы все должны строго соблюдать правила карантина, установленные ограничения. Ведь только таким образом мы можем защитить свое здоровье. Господин Президент, просим Вас принять наше глубокое почтение".

Орхан Гасымов из поселка Бюльбюля Сураханского района города Баку пишет: "Уважаемый господин Президент, в то время, когда коронавирус охватил весь мир, желаю Вам и нашему народу терпения, скорейшей ликвидации этого вируса. Наши молитвы всегда с Вами. Выражаю Вам признательность за то, что Вы находитесь рядом с народом в столь тяжелое время. Соблюдая правила, мы скоро увидим результат того, что оставались дома. Достигнутые результаты уже обнадеживающие. Пользуясь этой приятной возможностью, желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а нашей стране - спокойствия и благополучия".

Житель Ясамальского района города Баку Гахраман Мамедов пишет: "Ваше превосходительство, уважаемый господин Президент, Ваши целенаправленные и выверенные политические шаги достойны одобрения. Как и любой гражданин Азербайджана, я посчитал своим долгом выразить Вам признательность. Картина пандемии COVID-19, охватившей весь мир, благодаря Вашей самоотверженности и своевременно принятым правильным решениям сегодня в Азербайджане по сравнению с другими странами несколько иная. Вы - лидер, всегда думающий о народе, днем и ночью работающий во имя его благополучия, являющийся примером для государств мира. Да упокоит Аллах душу нашего общенационального лидера, великой личности Гейдара Алиева. У общенационального лидера есть высказывание "Я горжусь тем, что я азербайджанец", ставшее афоризмом, который может с гордостью использовать каждый азербайджанец, пока существует Азербайджан. Да, уважаемый господин Президент, сегодня я испытываю чувство гордости не только от того, что я азербайджанец, но и от того, что у меня есть такой Президент, как Вы. Желаю Вам здоровья, долгой жизни и да хранит Вас Аллах".

Чинара Исмаилова из поселка Бина Хазарского района города Баку пишет: "Дорогой наш Президент, меры, предпринятые для сведения к минимуму ущерба в нашей стране от коронавируса, охватившего весь мир, свидетельствуют о том, что Вы являетесь Президентом каждого азербайджанца. В то время, когда инфекция COVID-19, называемая "вирусом с короной", привела к серьезным жертвам в самых сильных государствах мира, она не смогла нанести серьезный урон нашей стране; и это вновь свидетельствует о том, что меры, предпринятые в Азербайджане, эффективны. А это показывает каждому гражданину Азербайджана, что наша страна в достойных руках, наш народ гордится этим. Господин Президент, выражаю глубокую признательность Вам и Первому вице-президенту Мехрибан ханум Алиевой за неутомимую работу во имя развития нашей страны, благополучия нашего народа, заботу о каждом гражданине. Да хранит Аллах Вас, Мехрибан ханум и всех членов Вашей семьи!".

Инеженер ООО "Bakı Telefon Rabitəsi" Имадеддин Гусейнов пишет: "Уважаемый господин Президент, передовые государства мира испытывают большие трудности в борьбе с коронавирусом, охватившим все человечество. Благодаря Вашей мудрой, дальновидной политике, предпринимаемым решительным и превентивным мерам, создана почва для преодоления нашим народом этой беды с малыми потерями. Выражаю Вам признательность за проведение упреждающих мер в борьбе с коронавирусом в Азербайджане. Еще до первых случаев заражения инфекцией COVID-19 в нашей стране по Вашему поручению и указанию была проведена работа по дезинфекции. Своевременно проведенные социальные ограничения и превентивные меры предупредили широкий размах пандемии, предотвратив возможную трагедию, был создан Оперативный штаб при Кабинете Министров. Эти шаги, которые могут послужить примером для развитых государств мира, высоко оцениваются народом. Еще раз выражаю Вам глубокую признательность за важную работу, проводимую во имя нашего независимого Азербайджана. В эти тяжелые дни желаю Вам и Вашей семье здоровья, новых успехов".

Житель Бардинского района Вугар Шадлинский: "Уважаемый господин Президент, приветствую Вас от имени всех бардинцев. Решительные и гуманистические шаги, предпринятые вами в борьбе с пандемией, охватившей весь мир, еще более повысили любовь и веру народа в Вас. Ваш призыв "Вместе мы сильнее" побудил народ к солидарности. Таким образом под Вашим руководством Азербайджан смог представить свою модель, свой подход, являющийся примером для государств мира. Сегодня помощь малоимущим семьям в Барде превратилась в движение. От имени всех бардинцев выражаю Вам признательность за это. Да хранит Аллах Вас, Вашу семью, азербайджанский народ и государство".

Халил Нуралиев из Сабаильского района города Баку: "Многоуважаемый и дорогой наш Президент, Вы достойный преемник политической школы нашего общенационального лидера Гейдара Алиева, мудрый глава государства, использующий его богатый опыт. Под Вашим руководством Азербайджан стал одной из самых могущественных стран в мире, завоевал большой авторитет на международной арене. В период, когда мир столкнулся с пандемией коронавируса, Вы делаете все возможное, чтобы защитить наш народ от этого зла, прилагаете усилия для здоровой и счастливой жизни азербайджанского народа. Поэтому азербайджанский народ солидарен с Вами. Я и члены моей семьи желаем Вам здоровья, долгих лет жизни и новых успехов. Да хранит Аллах Вас и Вашу семью! Лучшие дни Азербайджана еще впереди".

Жители Самухского района Кямаля Халилова, Бести Оруджева и Ирада Гасанова пишут: "Уважаемый господин Президент, Ваши слова "Я буду Президентом каждого азербайджанца" подтвердились работой, которую Вы проводите во имя благополучия нашего народа. Меры, принятые Вами в эти дни в связи с коронавирусом, еще раз показали, как велика Ваша любовь к народу. Сегодня, когда наиболее развитые государства мира беспомощны перед коронавирусом, ставшим общечеловеческим бедствием, Вы защищаете народ от тяжелых последствий эпидемии. В эти трудные дни Вы добиваетесь того, чтобы важные для нашей страны сферы не отставали в развитии. Иншаллах, эти трудные дни останутся позади, и впереди нас ждет прекрасное будущее. Мы, жители Самуха, уверены, что под Вашим руководством мы преодолеем и эти тяжелые дни. Да хранит Вас Аллах. Мы, как граждане страны, всегда поддерживаем Вас. Да хранит Аллах Вас и Вашу прекрасную семью!".

Сальминаз Новрузова из села Галагайын Сабирабадского района: "Уважаемый наш господин Президент, я 65-летняя жительница села Галагайын, у меня 3 детей и 6 внуков. Я всегда высоко ценила и поддерживала работу нашего великого лидера Гейдара Алиева по развитию нашей Родины. Также высоко оцениваю Вашу деятельность как достойного преемника, прошедшего школу Гейдара Алиева. И я, и мои дети гордимся тем, что у нас есть такой патриотичный Президент, как Вы. В результате Вашей дальновидной политики наша страна в эти трудные дни минимально пострадала от страшного вируса. В этом Ваша заслуга. В эти дни мы не ощутили трудностей, продолжаем нашу комфортную жизнь. Наш народ благодарит Вас за это спокойствие".

Житель Бинагадинского района города Баку Ильхам Гайыбзаде: "Уважаемый господин Президент, в эти трудные дни Вы работаете днем и ночью не покладая рук, заботясь о гражданах и оказывая им всестороннюю помощь. Наш благодарный народ, который всегда чувствует Вас рядом, считает Вас своим самым близким другом. Я тоже, как гражданин этой страны, хочу выразить Вам глубокую признательность. Принятые в нашей стране меры против пандемии коронавируса, в том числе строительство новых больниц, льготы, предоставляемые населению, материальное обеспечение, гуманитарная помощь, показывают, что Вы - опора нашего народа. Ваше высказывание "Вместе мы сильнее" придает нам силы и вселяет в нас уверенность в том, что очень скоро, благодаря Вашей неустанной работе, мы вместе преодолеем эту беду. Господин Президент, искренне благодарю Вас за шаги, которые предпринимаете против распространения пандемии в нашей стране, желаю новых успехов в Вашей дальнейшей деятельности".

Предприниматель из города Ширван Гурбанхан Демиров: "Уважаемый господин Президент, под Вашим четким руководством принимаются меры по борьбе со смертельным вирусом. Не только государственные структуры, но и все члены общества должны активно бороться с этой напастью. Конечно, в этой работе служба мужественных врачей и органов полиции заслуживает одобрения. Хотел бы провести параллель между сегодняшней работой врачей и работой врачей в годы Великой Отечественной войны. Потому что врачи подвергаются наибольшему риску. Ваша покойная мать Зарифа ханум также была врачом, вернула зрение многим людям. Да упокоит Аллах ее душу, пусть ее могила наполнится светом. Превентивные меры, принятые против коронавируса, налицо. Уровень смертности и заболеваемости низок, а число вылечившихся людей растет с каждым днем. Господин Президент, именно благодаря Вам, сегодня в нашей стране царит полная социальная стабильность, защищается здоровье людей. И поэтому выражаю Вам глубокую признательность, желаю больших успехов в Вашей дальнейшей деятельности. Иншаллах, мы избавимся и от этого зла. Да хранит Вас Аллах!".

Айтадж Балагезова из Балакенского района: "Уважаемый господин Президент, как молодая азербайджанка с высшим образованием, я еще раз стала свидетельницей того, как Вы ради нас прилагаете все усилия в борьбе с коронавирусом, перед которым весь мир оказался бессильным. Вовсе неслучайно, что большинство развитых стран мира следуют примеру хорошо продуманных решений, которые Вы своевременно приняли. Азербайджанский народ на этом трудном и тернистом пути полагается только на Вас. Считаю, что мне очень повезло - я гражданин государства, руководителем которого являетесь Вы".