Испытание коронавирусом

Азербайджан любят сравнивать с развитыми странами Европы. Каким бы парадоксальным, нелогичным и абсурдным ни было это сравнение, "диванные эксперты" обожают сравнивать Азербайджан - страну с миллионом беженцев и вынужденных переселенцев - с самыми развитыми странами ЕС. Разумеется, сравнения эти постоянно заканчивают вздохами о том, "как же мы отстали" и прочим бредом.

В реальности же - все обстоит совсем не так. И хоть "либералам" не верится - не в пользу Европы. Если смотреть на факты, то давайте сравнима Азербайджан с Бельгией - страной с примерно равным нашему населением. Бельгия - страна с развитыми экономикой, финансовым рынком, здравоохранением и технологиями - сейчас далеко не лучшее место в Европе на фоне пандемии. Если точнее, что страна побила трагический антирекорд, Бельгия занимает первое место в мире по количеству умерших от коронавируса по отношению к количеству населения.

В 11-миллионной Бельгии зафиксировано уже более 41 000 заражений коронавирусом, то есть 49 человек на каждые 100 000 населения. И это при том, что в той же Италии, например, на каждые 100 000 жителей приходится 39 заражений. Больше того, большинство погибших в Бельгии пациентов с коронавирусом - жители домов престарелых. И это в стране, считающейся одной из лучших в мире по качеству услуг пожилым людям. А теперь выясняется, что оказывается, в домах престарелых не проводили массового тестирования на COVID-19.

Официальный Брюссель тем временем заявляет, что пик пандемии пройден. До 3 мая в стране действует режим социальной изоляции. Закрыты школы, компании и предприятия, работать продолжают только аптеки и продуктовые магазины. Населению не запрещено покидать свои дома, но рекомендуется выходить на очень небольшое время - да и то только по неотложным делам, или для прогулок, занятий спортом. Уже во второй декаде мая Бельгия планирует поэтапно заканчивать карантин.

В реальности же ситуация обстоит куда хуже. Дело дошло до того, что власти страны давят на медиков, требуя у них "исправить" статистику заражений и смертей от коронавируса. Разумеется, экономические последствия коронавируса и карантина тоже будут - как минимум, упадет поток туристов, приезжающих в страну пива и шоколада. Премьер Бельгии Софи Вильмес отметила, что "власти ищут выход из сложившейся ситуации". "Мы не знаем, когда сможем вернуться к нормальной жизни. Впереди нас ждет длинный путь", - добавила она.

Говоря, что все под контролем, бельгийские власти пытаются успокоить население - но безуспешно. Так почему же в стране, сравнимой по количеству жителей с Азербайджаном, ситуация усугубилась до предела?

Уже с 18 марта по стране начались протесты. Первыми на акции вышли работники парикмахерских и владельцы салонов красоты. Они требовали введения ограничений выплат компенсаций от правительства, которое не спешило что-либо предпринимать. И добились этого. Затем протестовать начали медики - из-за нехватки медицинских масок. Это вызвало волну критики в адрес властей в соцсетях.

Ситуация стала напоминать абсурд - 1 апреля возмущаться начал даже профсоюз полицейских - им тоже не хватило масок, и офицеры были вынуждены угрожать правительству отказом от выхода на работу, если не будет предпринято мер. Полиции в итоге маски раздали - а вот владельцы продовольственных магазинов на несколько дней закрылись - из-за дефицита масок и санитайзеров, которые необходимы продавцам и кассирам, регулярно контактирующим с людьми.

В целом же карантин в Бельгии был совсем не жестким, и население, разумеется, не принимало его всерьез. Весна, хорошая погода и вынужденные выходные на работе только усугубляли ситуацию: в парках и на улицах толпы прогуливающихся людей, родителей с детьми, и так далее.

Естественно, власти перешли к штрафам за нарушения - по 250 евро с человека. И продолжают штрафовать людей, все равно собирающихся на пикники, велопрогулки и другие развлечения. Кроме того, по данным медиков, участились случаи заражения - разумеется, из-за нарушителей карантина, которые под предлогом неотложных нужд банально проводят время на улице. Это приводит и к трагическим случаям - так, 11 апреля в Андерлехте 19-летний местный житель арабского происхождения Адиль и его друг нарушили карантин. Их заметили полицейские, молодые люди пустились в бега. В результате, пытаясь скрыться на скутере, Адиль столкнулся с полицейским автомобилем и скончался от полученных травм. Начались беспорядки, полицейских закидывали камнями, коктейлями Молотова. Из машины полиции украли два пистолета - они, кстати, не найдены до сих пор. Только утром прошлого воскресенья были задержаны порядка сотни человек - и все по одной причине, нарушение карантина.

Своим недавним решением правительство Бельгии ограничило посещение стариков, живущих в пансионатах и домах престарелых - теперь это может делать только один человек, имеющий разрешение и не проявлявший симптомов коронавируса в последние две недели. Сделано это было на фоне того, что почти половина скончавшихся от COVID-19 в этой стране были зарегистрированы в пансионатах и домах престарелых. 16 апреля в стране был пик смертей - 417 случаев, причем 289 из них - в учреждениях для пожилых людей. Это было воспринято как очевидный сигнал о том, что в этих домах не хватает ни персонала, ни медикаментов, ни средств защиты. Стариков не госпитализируют при первых же симптомах, не проводят достаточного количества тестов. Правительство Бельгии все чаще обвиняют в равнодушии по отношению к собственным гражданам.

Тем временем отделения интенсивной терапии в бельгийских больницах заполнены только наполовину - причем намеренно, остальные койки власти держат в качестве резерва. И это при том, что как пишут местные СМИ, уже было зафиксировано два случая смерти на домашней самоизоляции. Скончались двое подростков, которые не были госпитализированы: врачи не стали задействовать резерв и отправили их по домам. Где они, собственно и скончались. Семьи этих молодых людей уже собираются подавать иски против госпиталей и работодателей несчастных пациентов.

Теперь же давайте обратим внимание на причины трагической ситуации в Бельгии - страны, с которой вполне можно сравнить Азербайджан. Главная причина - в том, что карантин и ограничения формально введены, но фактически контроля за исполнением этих правил никакого нет. В то же время граждане, которые видят такой подход властей, остаются безразличны к специальному режиму и считают этот период периодом отдыха, учитывая хорошую погоду.

И, наконец, ситуация в Бельгии сильно отличается от ситуации в Испании и Италии. В этих странах больницы и клиники борются с нехваткой коек и оборудования для спасения жизни каждого пациента, в то время как в Бельгии больницы заполнены только на 50%, и основной причиной смертности является либо халатность врачей, либо отсутствие надлежащей помощи пожилым людям, либо несоблюдение гражданами специального режима.

Столица Европейского Союза, Брюссель, продолжает раздавать "ценные указания" странам Восточной Европы и постсоветского пространства, прокладывая им - на словах - путь к светлому будущему во всех сферах, от внешней политики до здравоохранения. В течение многих лет Бельгия считала себя амбициозной страной в качестве лидера всей Европы.

Однако пандемия коронавируса COVID-19 показала, что заявления далеки от реальности, что европейский центр - это всего лишь страна, которая не заботится о здоровье своих граждан, особенно молодежи и пожилых людей, и не может защитить их от эпидемии. Страна, которая бьет все антирекорды, с крайне неэффективной системой здравоохранения, с продажей спирта и масок по рецептам и другими абсурдными решениями. Страна, где чиновники давят на медиков, поощряя их "рисовать выгодную статистику".

Азербайджан, хоть и отстает от Бельгии по уровню ВВП, развитию экономики, технологий и пр. от Бельгии, в разы опережает эту европейскую страну по уровню здравоохранения, социального обеспечения и что самое главное - по отношению государства к собственным гражданам.

Нынешнее время - время борьбы с пандемией, испытание для государств, и оно очень ярко это показывает.