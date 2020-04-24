Армянская сторона претендует на то, что ей не принадлежит.

Об этом сказал Trend глава Центра стратегического анализа российского Института инновационного развития, российский политолог Андрей Иванов, комментируя заявление главы МИД Армении Зограба Мнацаканяна о том, что "для Еревана неприемлемо решение карабахского вопроса, предполагающее территориальные уступки Азербайджану", передает Day.Az.

По словам эксперта, позиция Еревана, как видно, не изменилась ни на йоту за последнее время: "О каких территориальных уступках Азербайджану может говорить Армения? Неужели Азербайджан претендует на территории Армении в границах признанной международным сообществом? Об этом ведь никогда и нигде не шло речи в принципе! То есть налицо открытая манипуляция общественным сознанием! В этом то двуличие и кроется. Армения не готова уступить территорию Азербайджану, хотя он на территорию Армении и не претендует. Значит речь о Нагорном Карабахе. Но ведь Ереван не признал самопровозглашенную "НКР", не считает "НКР" независимым государством. И главное, официальный Ереван официально не считает Нагорный Карабах своей территорией. Значит, о каком непризнании каких-то уступок идет речь? Как говорится, наглость - второе счастье. В то же время переговорный процесс под эгидой Минской группы ОБСЕ подобные заявления на нет свести неспособны. Во-первых, все уже привыкли к стилю поведения армянской стороны, а диалог надо продолжать. Во-вторых, никто не хочет обострения ситуации, а потому готовы продолжать разговор вот в таком "тумане" непонимания".

Политолог считает заявление главы МИД Армении возмутительным: "Формально заявление возмутительно, но международные организации, включая МГ ОБСЕ предпочтут сделать вид, что ничего не произошло. Всех устраивает, что конфликт находится в тлеющем состоянии и не выходит в "горячую" фазу. Так что дипломаты предпочтут просто вести себя так, как их учили в дипломатических академиях, то есть проявлять хладнокровие. Хотя конечно все отметят для себя неадекватность армянской стороны. В будущем это может сыграть против Еревана. Больше всего в большой политике не любят именно неадекватность. То есть в определенный момент приходит понимание, что с этой стороной просто не стоит иметь дело. Ереван фактически уже на грани этого".

Он отметил, что Ереван исходит не из конкретных целей, а из абстрактных идеологий: "Если говорить с точки зрения прагматизма, то выход из кризиса вокруг Нагорного Карабаха давно можно было найти. Президент Азербайджана Ильхам Алиев предлагал много взаимоприемлемых инициатив. Но ведь армянской стороне нужны какие-то совершенно космические достижения или, по крайней мере, цели. Вроде восстановления якобы существовавшей две тысячи лет назад "великой Армении царя Тиграна". Стержень идеологемы официального Еревана - иллюзии и вокруг них строится политика армянских властей".

Андрей Иванов подчеркнул, что мнение Армении в принципе идет вразрез и с интересами Российской Федерации: "У Армении свои идеи о некоем "объединении армянского народа" вокруг горы Арарат. Но России всё это зачем? России нужен только мир на Южном Кавказе. Да, заявление Еревана сейчас не соответствует интересам Москвы. К сожалению, смена власти в Армении не привела к уходу от идеологии абстрактного стремления к "национальному единству" к вполне прагматичным теориям роста общественного благосостояния".