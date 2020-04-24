Парламент Азербайджана сегодня обсудит 28 вопросов

Сегодня состоится очередное пленарное заседание Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В начале заседания депутаты обсудят годовой отчет Уполномоченного по правам человека (омбудсмена).

Далее будут обсуждены изменения в законы "Об аренде земли", "О приватизации государственного имущества", "Положение о применении закона Азербайджанской Республики "О регистрации по месту жительства и месту пребывания", "Об охране окружающей среды", "Об оценке воздействия на окружающую среду", "Об охоте", "О науке", "Об образовании", "О лицензиях и разрешениях", в Гражданский кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс, проект закона "О внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О государственной регистрации и государственном реестре юридических лиц". Также будет обсуждено избрание глав рабочих групп по межпарламентским связям Милли Меджлиса.

Всего в повестке дня заседания 28 вопросов.