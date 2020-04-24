У Армении нет никаких доказательств т.н. "геноцида" армян

Армения не в состоянии оказывать давление на Турцию выдумками о так называемом "геноциде".

Об этом сказали Trend в пятницу в Администрации президента Турции, передает Day.Az .

Было отмечено, что у Армении нет никаких доказательств того, что в Турции был совершен какой-либо "геноцид" армян.



"Турция неоднократно призывала Армению открыть исторические архивы для расследования событий 1915 года. Но Ереван не реагирует на это, что еще раз доказывает, что никакого "геноцида" армян не было", - сказали в администрации.

В Администрации отметили, что в ходе событий 1915 года на территории Османской империи пострадали как турки, так и арабы, курды и представители других национальностей.

Напомним, что Армения и армянское лобби заявляют, что предшественница Турции - Османская империя - совершила в 1915 году так называемый "геноцид" проживавших в Анатолии армян.