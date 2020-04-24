Изменена повестка заседания парламента Азербайджана

Милли Меджлис (парламент) Азербайджана изменил повестку заседания.

Об этом на сегодняшнем заседании сказала спикер парламента Сахиба Гафарова, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Она отметила, что из повестки заседания исключен девятый вопрос - о законопроекте об изменениях в закон "О страховой деятельности" и в Гражданский кодекс АР, и в повестке осталось 27 вопросов.