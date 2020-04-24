https://news.day.az/politics/1227545.html Изменена повестка заседания парламента Азербайджана
Изменена повестка заседания парламента Азербайджана
Милли Меджлис (парламент) Азербайджана изменил повестку заседания.
Об этом на сегодняшнем заседании сказала спикер парламента Сахиба Гафарова, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Она отметила, что из повестки заседания исключен девятый вопрос - о законопроекте об изменениях в закон "О страховой деятельности" и в Гражданский кодекс АР, и в повестке осталось 27 вопросов.
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