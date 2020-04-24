В Азербайджане ветеранам, их вдовам и отличившимся в тылу выплатят единовременную помощь

24 апреля Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о предоставлении единовременной материальной помощи участникам Второй мировой войны 1941-1945 годов, вдовам погибших или скончавшихся впоследствии бойцов, лицам, награжденным орденами и медалями за самоотверженный труд в тылу.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Согласно распоряжению, участникам Второй мировой войны 1941-1945 годов предоставляется единовременная материальная помощь в размере 1500 манатов, вдовам погибших во Второй мировой войне или скончавшихся впоследствии бойцов, лицам, награжденным орденами и медалями за самоотверженный труд в тылу в тот период, работникам специальных формирований, выполнявших поручения в интересах армии и флота в тылу сражавшихся фронтов или в оперативных зонах сражавшихся флотов в годы Второй мировой войны, лицам, награжденным соответствующей медалью и нагрудным знаком за оборону Ленинграда в период Второй мировой войны, а также пострадавшим от блокады Ленинграда - 750 манатов.

В целях исполнения настоящего распоряжения из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджана на 2020 год резервного фонда Президента Азербайджана будут выделены 5,9 миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить перечисление данных средств на специальный счет министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана.

Министерству труда и социальной защиты населения поручено обеспечить доведение единовременной материальной помощи до лиц, предусмотренных в этом распоряжении.