Самед Сеидов: В Милли Меджлис надо вызвать представителей МИД

Отношение министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна к заявлению, озвученному министром иностранных дел России Сергеем Лавровым по переговорам, проводимым по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, во время видеоконференции 21 апреля, является очередной провокацией.

Об этом на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса сказал глава парламентского комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Самед Сеидов, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Сеидов отметил, что это не первая провокация Армении: "Надо сделать так, чтобы это было их последней провокацией. Международные организации знают, что Армения будет делать все для сохранения статус-кво. Они совершили все преступления против человечности ради того, чтобы была продолжена оккупация земель и сохранен статус-кво".

Глава комитета подчеркнул, что вся ответственность за нарушение переговорного процесса лежит на Армении: "Минская группа ОБСЕ выразила свое отношение к этому. Президент Ильхам Алиев открыто заявил о своей позиции: "Карабах - это Азербайджан!". Глава государства продемонстрировал лживость армян на международной арене. Ни одна международная организация не признала т.н. "выборы", проведенные на оккупированных азербайджанских землях. На Мюнхенской конференции по безопасности Президент Ильхам Алиев вескими аргументами положил конец очередной попытке Армении организовать переговоры в трехстороннем формате".

Сеидов предложил проводить в парламентских комитетах слушания на тему урегулирования нагорно-карабахского конфликта, вызывая на них представителей МИД.

Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова сказала, что предложение главы комитета будет учтено.

Напомним, что ранее, отвечая на вопрос Trend в ходе брифинга, глава МИД России Сергей Лавров отметил, что резолюции Совета безопасности ООН по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, конечно же, известные документы: "Они принимались в разгар боевых действий, и предполагали, прежде всего, полную остановку боевых действий и переход к мирному урегулированию. В них подтверждалась территориальная целостность Азербайджанской Республики. Но в них же содержалось требование остановить войну и перейти к переговорам. С тех пор к переговорам приступали не раз. Были договоренности о разных форматах, в том числе от 2001 года. Сейчас уже устоялся формат переговоров: Баку, Ереван, Минская группа в лице трех сопредседателей и представитель действующего председателя ОБСЕ. Формат полезный и хороший. Именно в нем воплотилось то самое требование Совбеза ООН о том, что нужно прекратить войну и начать договариваться".

Глава МИД РФ добавил, что есть Мадридские принципы и документы, которые готовились Россией в 2010-2011 годах, в том числе так называемый Казанский документ, и есть проекты, которые год назад, в апреле прошлого года в Москве, на встрече глав МИД России, Азербайджана и Армении с участием сопредседателей были распространены и сейчас активно обсуждаются: "Эти документы предполагают продвижение в вопросе урегулирования на основе поэтапного подхода, предполагая на первом этапе решение наиболее актуальных проблем, освобождение ряда районов вокруг Нагорного Карабаха и разблокирование транспортных, экономических и прочих коммуникаций. Так что, я убежден, что решение о подписании этих документов станет важнейшим шагом в выполнении резолюций Совбеза ООН, которые предусматривали прекращение войны и начало переговоров. Договариваться начали, теперь нужно договориться. Именно этого мы и добиваемся как сопредседатели Минской группы ОБСЕ".

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.