Своевременное введение правительством Азербайджана обязательного карантина и других мер было верным решением

Своевременное введение правительством Азербайджана обязательного карантина и осуществление других мер было верным решением.

Как передает Day.Az, об этом сказала Trend профессор СПбГУ, доктор политических наук, кандидат исторических наук Наталья Еремина.

"Своевременное введение правительством Азербайджана обязательного карантина на две недели для всех, вернувшихся из-за рубежа, было верным решением и позволило не допустить быстрого распространения инфекции. Осуществление в Азербайджане других мер, связанных с местами массового скопления людей, также себя оправдало", - сказала она.

Эксперт считает, что коронавирус интересен далеко не только вирусологам и инфекционистам: "Он интересен и представителям гуманитарных, общественных наук. Очень большой вопрос, чего в этой ситуации больше - медицины или скорее информации и интерпретации. Мы видим, что медицинские обстоятельства ушли на второй план, а на первый вышли политические, социальные, экономические вопросы. Пандемия послужит дополнительным фактором усугубления рецессии, которая началась достаточно давно. С течением времени стало понятно, что бесконечная экспансия капитализма все более и более затрудняется, возникает ожесточенная конкуренция за рынки, и не только якобы новые, но и вполне старые. Отсюда санкционные и налоговые войны, в которых международные институты зачастую не ведут себя как истинные арбитры. Нарастание финансовых средств в соответствующих институтах, и не только банках, но и фондах, притом, что они оказываются менее доступными для производителей, товар которых уже не так востребован, заставляет правительства повсеместно задумываться о стратегии развития, в том числе формах хотя бы относительного планирования. Вся ситуация требовала смены экономической парадигмы".

Еремина отметила, что все страны так или иначе выдержат удар, так как в сущности этот вирус, хоть и новый, но далеко не самый агрессивный из известных человечеству: "Все страны используют общие инструменты, хотя есть и различия, и есть даже дифференциация по регионам. Коронавирус в каком-то смысле уравнял все страны. У нас у всех есть общая проблема, общий опыт ее решения, общие задачи по выходу из кризиса. Безусловно, для преодоления проблем потребуется взаимодействие. Потому потребность в сотрудничестве будет проявлена".

Касательно того может ли COVID-19 дать толчок развитию искусственного интеллекта эксперт сказала, что это проекты, зависящие не столько от запросов общества, сколько от конкретных задач: "Искусственный интеллект скорее нужен для исследования космоса или других сложнейших задач. Проблема в том, что преодоление кризисных явлений может мешать вложению средств и усилий в подобные проекты, что может затормозить развитие искусственного интеллекта".

Еремина считает, что данный кризис связан с переформатированием экономической идеологии, но при этом не совсем ясна конечная цель, а экономическая наука пока не предложила внятных путей: "Экономисты спорят друг с другом не меньше вирусологов. Поэтому это долгий период, не менее десяти лет. Пять лет на восстановление позиций, еще пять лет на их укрепление. Оба процесса будут происходить с одновременной социально-экономической перестройкой".