https://news.day.az/politics/1227596.html Президент Ильхам Алиев ознакомился с ходом строительства жилых кварталов для 3042 семей вынужденных переселенцев - ФОТО
Президент Ильхам Алиев ознакомился с ходом строительства жилых кварталов для 3042 семей вынужденных переселенцев - ФОТО
24 апреля Президент Азербайджана Ильхам Алиев ознакомился с ходом строительства в Абшеронском районе жилых кварталов для 3042 семей вынужденных переселенцев, временно размещенных в общежитиях в городе Сумгайыт.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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