Президент Ильхам Алиев ознакомился с ходом строительства жилых кварталов для 3042 семей вынужденных переселенцев

24 апреля Президент Азербайджана Ильхам Алиев ознакомился с ходом строительства в Абшеронском районе жилых кварталов для 3042 семей вынужденных переселенцев, временно размещенных в общежитиях в городе Сумгайыт.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Новость обновляется