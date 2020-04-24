В одной из воинских частей, дислоцированных в прифронтовой зоне, состоялась церемония заступления на боевое дежурство подразделений Азербайджана, сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу минобороны.

В начале минутой молчания была почтена память общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов, павших в борьбе за суверенитет и территориальную целостность страны.

Был исполнен государственный гимн Азербайджана.

Выступая со вступительной речью на церемонии, командир воинской части поздравил подразделения, заступающие на боевое дежурство, дал соответствующие рекомендации и указания.

Затем наиболее отличившимся военнослужащим, добившимся наилучших результатов в боевой подготовке, были вручены почетные грамоты и ценные подарки.

Заступающие на боевое дежурство военнослужащие пообещали нести образцовую службу.

По завершении мероприятия подразделения были торжественно отправлены на боевые позиции.