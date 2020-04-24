https://news.day.az/politics/1227629.html Сахиба Гафарова поздравила турецкого коллегу
Сахиба Гафарова поздравила турецкого коллегу
Председатель Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Сахиба Гафарова поздравила Турцию по случаю 100-летия создания Великого национального собрания.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом Сахиба Гафарова сказала на сегодняшнем заседании парламента.
"Вчера я позвонила председателю Великого национального собрания Турции Мустафе Шентопу и поздравила его от имени азербайджанских депутатов по случаю 100-летия Собрания", - сказала она.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре