Сахиба Гафарова поздравила турецкого коллегу

Председатель Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Сахиба Гафарова поздравила Турцию по случаю 100-летия создания Великого национального собрания.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом Сахиба Гафарова сказала на сегодняшнем заседании парламента.

"Вчера я позвонила председателю Великого национального собрания Турции Мустафе Шентопу и поздравила его от имени азербайджанских депутатов по случаю 100-летия Собрания", - сказала она.