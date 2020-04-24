Турция помнит своих дипломатов, убитых армянскими террористами. Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.

По словам Калына, с 1973 по 1984 годы армянская террористическая организация ASALA совершала теракты против турецких дипломатов.

"Те, кто враждебно относится к Турции из-за своих ничтожных политических амбиций, не могут скрыть свои действия перед мировым обществом", - сказал Калын.

Он отметил, что Турция неоднократно призывала Армению открыть исторические архивы для расследования событий 1915 года, но ее власти всячески отвергают предложения Турции.

Напомним, что Армения и армянское лобби заявляют, что предшественница Турции - Османская империя - совершила в 1915 году так называемый "геноцид" в отношении проживавших в Анатолии армян.