В Азербайджане отменяется аренда и приватизация ряда госземель

В Азербайджане отменяется сдача в аренду и приватизация ряда земельных участков, находящихся в государственной собственности, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Вопрос об этом отражен в поправке, предлагаемой в закон "О земельной аренде", который обсуждался на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламента).

В соответствии с поправкой, земли, предоставляемые под ветеринарные услуги и фитоконтроль, исключаются из списка государственной собственности, сдаваемой в аренду.

Также по изменению, предлагаемому в закон "О приватизации государственной собственности", услуги фитосанитарного контроля исключаются из классификации по приватизации государственной собственности.

После обсуждений предложение было вынесено на голосование и принято в первом чтении.