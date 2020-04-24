В Азербайджане отменяется аренда и приватизация ряда госземель
В Азербайджане отменяется сдача в аренду и приватизация ряда земельных участков, находящихся в государственной собственности, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Вопрос об этом отражен в поправке, предлагаемой в закон "О земельной аренде", который обсуждался на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламента).
В соответствии с поправкой, земли, предоставляемые под ветеринарные услуги и фитоконтроль, исключаются из списка государственной собственности, сдаваемой в аренду.
Также по изменению, предлагаемому в закон "О приватизации государственной собственности", услуги фитосанитарного контроля исключаются из классификации по приватизации государственной собственности.
После обсуждений предложение было вынесено на голосование и принято в первом чтении.
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