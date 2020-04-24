В минтруда Азербайджана создается подсистема «военно-врачебная экспертиза и медицинское освидетельствование»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал Указ "О совершенствовании военно-врачебной экспертизы и системы медицинского освидетельствования и об изменении в "Положение о централизованной электронно-информационной системе министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана", утвержденном указом Президента Азербайджана № 634 от 5 апреля 2019 года.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В Указе говорится, что с целью обеспечения системности информации, собранной в связи с военно-врачебной экспертизой и в результате медицинского освидетельствования, повышения эффективности соответствующего информационного обмена между государственными информационными ресурсами и системами, прозрачности в сфере оценки инвалидности, расширения применения современных информационных технологий в централизованной электронно-информационной системе министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана создается подсистема "военно-врачебная экспертиза и медицинское свидетельствование" (далее - подсистема).

Новость обновляется