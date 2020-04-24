В Азербайджане увеличен первичный уставной фонд Центра социальных исследований

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал указ о внесении изменений в "Устав Центра социальных исследований".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно документу, первичный уставной фонд Центра социальных исследований увеличен со 100 тысяч манатов до 1 280 338 манатов.