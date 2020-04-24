https://news.day.az/politics/1227751.html В Азербайджане увеличен первичный уставной фонд Центра социальных исследований - Указ Президента Ильхама Алиева
В Азербайджане увеличен первичный уставной фонд Центра социальных исследований - Указ Президента Ильхама Алиева
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал указ о внесении изменений в "Устав Центра социальных исследований".
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Согласно документу, первичный уставной фонд Центра социальных исследований увеличен со 100 тысяч манатов до 1 280 338 манатов.
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