https://news.day.az/politics/1227785.html Курсанты ВС Азербайджана выполняют упражнения на тренажерах бронетехники - ФОТО - ВИДЕО
Курсанты ВС Азербайджана выполняют упражнения на тренажерах бронетехники - ФОТО - ВИДЕО
Согласно учебной программе на 2020-й год, с целью повышения знаний и способностей курсантов в учебно-тренировочном центре Вооруженных сил Азербайджана выполняются упражнения на тренажерах бронетехники.
Как сообщили Day.Az в министерстве обороны, в огневом городке, где с помощью программного обеспечения имитируются различные погодные условия и географические особенности, на тренажерах БМП-2 курсанты совершенствуют практические навыки вождения.
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