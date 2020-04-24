Курсанты ВС Азербайджана выполняют упражнения на тренажерах бронетехники

Согласно учебной программе на 2020-й год, с целью повышения знаний и способностей курсантов в учебно-тренировочном центре Вооруженных сил Азербайджана выполняются упражнения на тренажерах бронетехники.

Как сообщили Day.Az в министерстве обороны, в огневом городке, где с помощью программного обеспечения имитируются различные погодные условия и географические особенности, на тренажерах БМП-2 курсанты совершенствуют практические навыки вождения.