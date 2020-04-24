Трамп снова разочаровал армян

Президент США Дональд Трамп снова не использовал слово "геноцид" в своем заявлении в связи с событиями 1915 года в Османской империи, сообщает Day.Az со ссылкой на сайт Белого дома.

Трамп вновь в традиционном обращении ограничился термином "Мец Егерн" ("большое бедствие").

Напомним, что Армения и армянское лобби заявляют, что предшественница Турции - Османская империя - якобы совершила в 1915 году так называемый "геноцид" в отношении проживавших в Анатолии армян.