https://news.day.az/politics/1227805.html Трамп снова разочаровал армян - никакого "геноцида"
Трамп снова разочаровал армян - никакого "геноцида"
Президент США Дональд Трамп снова не использовал слово "геноцид" в своем заявлении в связи с событиями 1915 года в Османской империи, сообщает Day.Az со ссылкой на сайт Белого дома.
Трамп вновь в традиционном обращении ограничился термином "Мец Егерн" ("большое бедствие").
Напомним, что Армения и армянское лобби заявляют, что предшественница Турции - Османская империя - якобы совершила в 1915 году так называемый "геноцид" в отношении проживавших в Анатолии армян.
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