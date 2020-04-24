https://news.day.az/politics/1227806.html Сотрудники АМИ Trend избраны главами Рабочих групп по межпарламентским связям Милли Меджлиса
Сотрудники АМИ Trend избраны главами Рабочих групп по межпарламентским связям Милли Меджлиса
На сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана стали известны имена депутатов, избранных главами Рабочих групп по межпарламентским связям, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Заместитель генерального директора Агентства международной информации (АМИ) Trend Арзу Нагиев будет руководить группой межпарламентской дружбы Азербайджан-Грузия, другой заместитель генерального директора АМИ Trend, главный редактор газеты "Azernews" Севиль Микаилова возглавит группу межпарламентской дружбы Азербайджан-Испания.
После голосования кандидатуры были утверждены.
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