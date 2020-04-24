Определились руководители рабочих групп по межпарламентским связям Милли Меджлиса

На сегодняшнем пленарном заседании парламента был вынесен на обсуждение вопрос "Об избрании руководителей рабочих групп по межпарламентским связям Милли Меджлиса".

Как сообщает Day.Az, в ходе заседания избраны руководители 82 рабочих групп.

Ниже приведены имена депутатов и названия возглавляемых ими рабочих групп по межпарламентским связям:

Арзу Нагиев будет руководить межпарламентской группой дружбы Азербайджан-Грузия, Севиль Микаилова - Азербайджан-Испания, Этибар Алиев - Азербайджан-Албания, Нурлан Гасанов - Азербайджан-Германия, Самед Сеидов - Азербайджан-США, Вугар Искендеров - Азербайджан-Аргентина, Асим Моллазаде - Азербайджан-Австралия и Новая Зелландия, Таир Миркишили - Азербайджан-Австрия.

Зияд Самедзаде избран руководителем межпарламентской рабочей группы Азербайджан-Беларусь, Кямал Джафаров - Азербайджан-Бельгия, Низами Джафаров - Азербайджан-Бахрейн, Джаваншир Пашазаде - Азербайджан-ОАЭ.

Рауф Алиев будет руководить межпарламентской рабочей группой по Болгарии, Мазахир Афандиев - Боснии и Герцеговине, Джаваншир Фейзиев - Великобритании, Мушфиг Мамедли - Бразилии, Расим Мусабеков - ЮАР, Алиаббас Салахзаде - Джибути, Эльнур Аллахвердиев - Чехии, Азер Бадамов - Чили, Сиявуш Новрузов - Китаю, Севиндж Фаталиева - Дании, Бахтияр Садыгов - Эквадору, Жаля Ахмедова - Эстонии, Муса Гасымлы - Афганистану, Рази Нуруллаев - Финляндии, Солтан Мамедов - Франции, Нагиф Гамзаев - Индии, Кёнуль Нуруллаева - Хорватии, Бахтияр Алиев - Индонезии, Анар Искендеров - Иордании.

Руководителем межпарламентской рабочей группы по Ираку избран Ильхам Мамедов, Ирану - Васиф Талыбов, Ирландии - Эркин Гадирли, Израилю - Анатолий Рафаилов, Швеции - Кямиля Алиева, Швейцарии - Хиджран Гусейнова, Колумбии - Мушфиг Джафаров, Корее - Малик Гасанов, Кубе - Эльшад Мирбашир, Кувейту - Вахид Ахмедов, Казахстану - Адиль Алиев, Катару - Таир Рзаев, Кыргызстану - Муса Гулиев, Латвии - Кямран Байрамов, Литве - Насиб Магамалиев, Ливии - Фазаиль Ибрагимли, Люксембургу - Тамам Джафарова, Венгрии - Али Гусейнли, Македонии - Фазиль Мустафа, Малайзии - Вугар Байрамов, Мальте - Гудрат Гасангулиев, Мавритании - Шаин Сеидзаде, Мексике - Ульви Гулиев, Марокко - Имамверди Исмаилов, Египту - Джейхун Мамедов, Молдове - Сабир Гаджиев, Монтенегро - Игбал Мамедов, Нидерландам - Эльдар Гулиев, Норвегии - Ильтизам Юсифов, Узбекистану - Эльдар Ибрагимов, Пакистану - Ганира Пашаева, Перу - Сахиб Алыев, Польше - Саттар Мохбалыев, Португалии - Нигяр Арпадараи, Румынии - Азай Гулиев, России - Низами Сафаров, Сербии - Малахат Ибрагимгызы, Саудовской Аравии - Фаттах Гейдаров, Словакии - Анар Мамедов, Словении - Агалар Велиев, Таджикистану - Айдын Мирзазаде, Таиланду - Рамин Мамедов, Турции - Ахлиман Амирасланов, Туркменистану - Фазаиль Агамалы, Украине - Руфат Гулиев, Уругваю - Михаил Забелин, Вьетнаму - Али Масимли, Японии - Амина Агазаде, а по Греции - Бахруз Магеррамов.