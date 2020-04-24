В связи с зарплатами в муниципальных органах будет сделано обращение в Оперативный штаб

Зарплаты работников муниципальных органов не финансируются из бюджета. В связи с этим мы обратимся в Оперативный штаб при Кабинете министров.

Как сообщает Day.Az, об этом на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) сказал председатель парламентского комитета по региональным вопросам Сиявуш Новрузов.

Он отметил, что государство выделяет муниципалитетам дотации.

"Сегодня муниципалитеты не имеют возможности платить сотрудникам зарплату. Поэтому мы обратимся в связи с финансированием заработной платы таких людей", - сказал Сиявуш Новрузов.

Депутат Кямран Байрамов предложил, чтобы часть зарплаты до девяти тысяч работников и служащих муниципалитетов финансировалась государством.