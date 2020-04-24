https://news.day.az/politics/1227828.html В Оперативном штабе при Кабинете министров Азербайджана проходит брифинг - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
В Оперативном штабе при Кабинете министров Азербайджана проходит брифинг - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
В Оперативном штабе при Кабинете министров Азербайджана проводится брифинг для журналистов.
Как сообщает в пятницу Day.Az, в ходе брифинга члены Штаба отвечают на вопросы представителей СМИ.
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