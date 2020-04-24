В Оперативном штабе при Кабинете министров Азербайджана проходит брифинг

В Оперативном штабе при Кабинете министров Азербайджана проводится брифинг для журналистов.

Как сообщает в пятницу Day.Az, в ходе брифинга члены Штаба отвечают на вопросы представителей СМИ.