«Дипломатическое хулиганство» Армении бросает вызов международному сообществу

Вызывающий тон заявления МИД Армении в адрес главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова создает опасный пример безнаказанного дипломатического хулиганства и открытого игнорирования позиции международного сообщества.

Министр иностранных дел Российской Федерации должен был спрашивать разрешение в МИД Армении, предваряя свое выступление? Как иначе расценивать менторский тон официального Еревана и массированную атаку на российского министра, и в целом на Россию, в средствах массовой информации Армении?

Сергей Лавров, выступая на площадке Фонда публичной дипломатии имени Горчакова, четко выразил приоритеты международных посредников в урегулировании армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта.

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ - Россия, США, Франция выражают приверженность поэтапному варианту урегулирования армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта, обязывающего страну-агрессора освободить прилегающие к Нагорному Карабаху оккупированные азербайджанские территории, признают территориальную целостность Азербайджана и формат переговоров с участием Баку, Еревана и МГ ОБСЕ. О чем и сказал Лавров. И вряд ли "изумленный" армянский МИД оставался в неведении относительно документов, обсуждаемых за столом переговоров.

Однако Армения, учитывая воинственные заявления армянских политиков и, к большому сожалению, не менее агрессивный характер настроений в армянском обществе, продемонстрировала линию поведения, которая должна вызывать серьезную озабоченность у международного сообщества.

По факту очевидно, что:

- Армения бросает вызов международному сообществу

- Армения попирает международное право и дезавуирует документы, принятые на уровне Совета безопасноси ООН

- Армения ставит под сомнение авторитет России и наносит оскорбление министру иностранных дел российского государства, фактически обвиняя его во лжи

- Армения убивает переговорный процесс и подводит регион к новой полномасштабной войне

- Армения пытается возвести в абсолют позиции и действия государства-агрессора, требуя от международного сообщества юридического оформления акта и результатов оккупации.

- Официальный Ереван позволяет себе употреблять выражение "армянские страны", что не исключает при попустительстве международного сообщества расширение географии "армянских стран" и на терриитории других государств, тем более что контуры таковых уже просматриваются в местах компактного проживания этнических армян в ряде стран - от Краснодара и Самцхе-Джавахетии до Калифорнии.

Не менее опасно и то, что последний выпад Еревана не получил должной реакции со стороны международных посредников, которых, не в меньшей степени, чем Россию, выставили лжецами. МИД РФ отметился сдержанным комментарием своего официального представителя Марии Захаровой.

Привлекает внимание и оперативная реакция некоторых российских СМИ и экспертов, добросовестно отработавших защиту позиции армянского МИД и армянских интересов.

Тогда как нападки Еревана на российского министра иностранных дел вряд ли были ориентированы исключительно на внутреннюю аудиторию, даже учитывая поникший рейтинг и неустойчивость позиций правительства Пашиняна.

За последние два года Армения достаточно внятно продемонстрировала смену ориентации. Правительство Пашиняна создает или использует любой повод, чтобы ослабить позиции России, как в переговорном процессе по урегулированию конфликта, так и в целом на Южном Кавказе.

При этом Армения, ставшая источником самых высоких угроз безопасности в регионе, этим же критерием лицемерно прикрывается.

Армянские политики в очередной раз поставили под угрозу безопасность региона и проживающих здесь народов, в том числе простых армян. В случае войны вряд ли пойдут воевать сыновья Пашиняна, Мнацаканяна, Тонояна и прочих, сколько бы они не имитировали патриотизм, выряжая своих сыновей в военную форму во время перемирия.

Каково сегодня население Армении? Скольких еще готовы пустить в расход? Тоже в интересах "безопасности" армян?

Последние действия армянских политиков, к сожалению, практически не оставляют надежду на спасение переговорного процесса, в том числе позволяют делать соответствующие выводы официальному Баку и азербайджанской общественности.

В этой связи совершенно справедливо заметил заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев: "Если подобными деструктивными заявлениями Армения преследует цель выхода из переговорного процесса, то она должна открыто высказать свою позицию. А сопредседатели Минской группы ОБСЕ должны дать оценку подобной разрушительной позиции Армении и продемонстрировать свою позицию".

А пока международные посредники ищут удобные формулировки для следующего заявления, в регионе с подачи Армении формируются предпосылки новой войны.

Гюльнара Мамедзаде,

заместитель генерального директора Trend

вице-президент Baku Network,

специально для Day.Az