Президент Ильхам Алиев: Мы должны превратить Сумгайыт в более современный город и, уверен, добьемся этого

Мы должны превратить Сумгайыт в более современный город и, уверен, добьемся этого.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на открытии магистрального газопровода, проложенного из села Агдере Хызинского района в город Сумгайыт.

"Реализация инфраструктурных проектов в городе Сумгайыт, конечно же, представляла большое значение. Коснувшись недавно вопросов, связанных с электроэнергией, я сказал, что в течение последних 16 лет в нашей стране было построено 30 электростанций. Однако должен также отметить, что первая из них была построена по моему указанию именно в Сумгайыте. Причем это очень крупная станция - мощностью 525 мегаватт. Потому что без этой станции промышленный потенциал Сумгайыта не мог развиваться. Именно после ввода в строй этой станции были обеспечены потребности в электроэнергии Сумгайыта, а также растущего числа промышленных предприятий", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Что касается обеспечения водой, то глава государства напомнил, что Сумгайыт питается из Шолларского водоисточника, и эта проблема также нашла свое решение.

"В настоящее время планируется также прокладка дорог. Как вам известно, по моему указанию реализуется проект расширения дороги Баку-Сумгайыт, так как я говорил, что Сумгайыт уже как бы соединился с Баку, некоторые живут здесь, а работают в Баку, и наоборот. Поэтому возникавшие на этих дорогах пробки, конечно, требовали серьезных мер. В настоящее время идут работы по расширению дороги. В то же время, как вам известно, два года назад мы отметили открытие дороги Бильгя-Сумгайыт, соединяющей Баку и бакинские поселки с Сумгайытом. Сегодня из Сумгайыта в бакинские поселки можно попасть по прибрежной дороге, не заезжая в Баку. Поэтому необходимо было реализовать все эти инфраструктурные проекты. Без них ни о каком развитии не могло быть и речи", - отметил Президент Ильхам Алиев.

По его словам, природный газ является основным источником энергосистемы Азербайджана, потому что абсолютное большинство электростанций в стране работает на газе.

"Мы хотим увеличить объем гидроэлектростанций. Хотим также использовать альтернативные источники. Но природный газ пока еще на протяжении многих лет будет оставаться нашим основным источником энергии. Именно эту цель преследуют реализуемые сегодня в нашей стране крупные газовые проекты. Запуск проекта "Шахдениз-2" и добыча в следующем году крупных объемов газа на месторождении "Абшерон" и дальше будут обеспечивать наш газовый потенциал. Потому что в нашей стране и численность населения растет, и промышленность развивается. Поэтому должен быть адекватный этому развитию источник энергии", - подчеркнул глава государства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что сегодня современные технологии привели к очень большим преобразованиям и в этой области.

"Кроме того, благоустройство города. Вы отметили лифтовое хозяйство, кровельные покрытия. Как вам известно, моим Распоряжением из резервного фонда Президента регулярно выделяются средства на эти цели. Насколько мне известно, уже покрыта кровлей значительная часть зданий. Осталось всего 190 зданий, и вы завершите эту работу в нынешнем году. Так же и лифтовое хозяйство. Кроме того, было обращение от Исполнительной власти о приобретении автобусов для городского транспорта. Мы решили и этот вопрос. Был предоставлен кредит, доставлены автобусы, сегодня все они работают. В комплексе проанализировав все вопросы, которые могут беспокоить людей, мы предприняли шаги, и могу сказать, что достигли всех поставленных целей. Но, конечно, жизнь не стоит на месте, мы должны превратить Сумгайыт в более современный город и, уверен, добьемся этого", - добавил глава государства.