Эффективная политика Президента Ильхама Алиева по поддержке отечественного бизнеса - образец для всего мира

Пандемия коронавируса нанесла серьезный удар по экономике многих, в том числе ведущих стран мира. Азербайджан тоже столкнулся с определенными трудностями, обусловленными необходимостью принятия мер по предотвращению дальнейшего распространения вируса и борьбе с последствиями пандемии. Руководство страны своевременно и оперативно предприняло все необходимые шаги для защиты здоровья и безопасности граждан Азербайджана, а также разработало и внедрило эффективную стратегию по снижению негативного воздействия последствий пандемии на национальную экономику и ее дальнейшему развитию в постпандемический период.

План мероприятий, утвержденный в связи с выполнением указа Президента Ильхама Алиева от 19 марта 2020 года "О ряде мер по снижению негативного влияния пандемии коронавируса (COVID-19) и вызванных ею резких колебаний, происходящих на мировых энергетических рынках и рынках акций на экономику Азербайджанской Республики, макроэкономическую стабильность, вопросы занятости в стране и субъектов предпринимательства", включает в себя предоставление налоговых льгот и каникул субъектам предпринимательства, занятым в сферах экономики, пострадавших от пандемии.

Пакет предложений по налоговым льготам и каникулам широко обсуждался в рамках Рабочей группы, созданной с целью оценки негативного влияния пандемии коронавируса (COVID-19) на национальную экономику, совместно с государственными структурами, общественными организациями предпринимателей, в том числе с Национальной конфедерацией предпринимателей (работодателей), Ассоциацией банков Азербайджана, Агентством по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ), а также с субъектами предпринимательства, задействованными в различных секторах экономики.

В связи с этим министерство экономики подготовило пакет предложений о внесении необходимых изменений в Налоговый кодекс и закон "О социальном страховании". После рассмотрения правительством, проекты соответствующих документов, включенные в пакет предложений, были переданы на рассмотрение в Милли Меджлис (парламент) Азербайджана. Данный пакет предложений содержит широкий спектр различных налоговых льгот и каникул.

В нем предусматривается полное освобождение налогоплательщиков от уплаты налога на имущество и землю сроком на один год - с первого января 2020 года, в сферах экономики, непосредственно пострадавших от пандемии коронавируса. К ним отнесены предприниматели, занятые в следующих сферах - деятельность гостиниц и других объектов гостиничного типа, деятельность туроператоров и турагентов, организация общественного питания; автомобильные пассажирские перевозки внутри страны (междугородные и межрайонные, внутригородские и внутрирайонные), включая услуги такси; деятельность по доставке продукции заказчикам, в том числе продовольственных и непродовольственных товаров от продавцов к покупателям; сценическая деятельность, организация выставок, мероприятий, связанных с отдыхом и развлечениями (играми), деятельность кинотеатров, театров, музеев и концертных залов, спортивных и оздоровительных учреждений; деятельность учебных (подготовительных) курсов и курсов повышения квалификации, внешкольных образовательных учреждений, центров психологической поддержки. А также иные виды деятельности, которые полностью или частично были ограничены по решению Кабинета министров в целях обеспечения здоровья и безопасности населения в связи с пандемией коронавируса.

Также, помимо освобождения от выплат налогов на имущество и на землю, налогоплательщикам, осуществляющим деятельность в экономических сферах, пострадавших от пандемии, будет предоставлен ряд налоговых льгот в течение одного года - с 1 января 2020 года, в зависимости от выбранного ими метода налогообложения. При этом для налогоплательщиков, работающих в режиме налогообложения от прибыли (дохода), предусматривается предоставление налоговых льгот в размере 75% от полученной прибыли (дохода), а для налогоплательщиков, занятых в сфере общественного питания и пассажирских перевозок, которые являются плательщиками упрощенного налога, планируется предоставить 50-процентную скидку от установленной суммы упрощенного налога. В связи с этим размер упрощенного налога для предпринимателей, занятых в сфере общественного питания, предполагается снизить с восьми до четырех процентов, для занятых в сфере пассажирских перевозок (за исключением такси) - с 1,8 до 0,9 маната за одно сидячее место, а для предоставляющих услуги такси - с 9 до 4,5 маната за одно транспортное средство.

Помимо вышеуказанного, субъектам экономической деятельности, пострадавшим от пандемии, предусмотрено предоставление и ряда иных налоговых льгот, снижающих налоговую и административную нагрузку на налогоплательщиков. В числе прочего это снижение ставки подоходного налога физических лиц по аренде недвижимости - с 14% до 7%, освобождение от текущих налоговых платежей и представления справок о текущих налоговых платежах - сроком на 1 год, продление срока уплаты последних налоговых задолженностей за 2019 год - до 1 сентября 2020 года, продление срока уплаты налога на прибыль (доход) и налога на имущество для налогоплательщиков, не являющимися субъектами микропредпринимательства - до 1 сентября текущего года; отсрочка исчисления процентов по невыплаченным налогам, обязательным государственным взносам по социальному страхованию и страховым взносам по безработице - с 1 апреля 2020 года до 1 января 2021 года; продление права выбора упрощенного метода налогообложения на 2020 год предпринимателями, осуществляющими деятельность в сфере общественного питания, зарегистрированными как плательщики НДС - с 20 апреля по 1 сентября текущего года.

При этом необходимо отметить, что определенные льготы будут предоставлены всем микропредпринимателям, независимо от того, пострадали они от пандемии коронавируса или нет. Прежде всего, это предусматривает предоставление льгот в размере 50% по упрощенному налогу (ставку налога предлагается снизить с 2% до 1%) и налоговых каникул до 1 сентября текущего года, по предоставлению упрощенной налоговой отчетности за первый и второй кварталы 2020 года и отчетов о налогах на прибыль (доход) и имущество, а также по уплате начисленного налога в бюджет.

Наряду с этим, предусмотрен ряд налоговых льгот для всех субъектов экономической деятельности - вычет расходов на необходимые профилактические меры, в том числе дезинфекцию, осуществляемые налогоплательщиками с целью предотвращения угрозы коронавируса и защиты жизни и здоровья населения, временное освобождение от НДС некоторых видов продукции, необходимой для обеспечения продовольственных и медицинских нужд населения.

Также предлагается снижение бремени по социальному страхованию для ряда предпринимателей, занятых в сферах, пострадавших от пандемии коронавируса. Обсуждаемые в этом отношении льготы охватывают широкий спектр направлений - ставки обязательного государственного социального страхования могут быть уменьшены, предполагается снижение нагрузки по социальному страхованию для предпринимателей, занятых в области сельского хозяйства, оптимизация бремени социального страхования для адвокатов, независимых аудиторов и бухгалтеров, а также ряд иных мер.

Благодаря широкомасштабным реформам, осуществленным в стране под руководством Президента Ильхама Алиева, экономика Азербайджана демонстрирует уверенный рост. Меры, осуществленные по развитию ненефтяного сектора, являющемуся одним из основных приоритетов экономического развития страны, повлекли стремительный рост количества рабочих мест, что, безусловно, положительно отразилось на решении основных вопросов по трудоустройству и занятости населения. С другой стороны, по инициативе главы государства были осуществлены серьезные шаги по борьбе с теневой экономикой, укреплению дисциплины и усилению государственного контроля в области охраны труда, обеспечению прозрачности в деятельности государственных органов, внедрению механизмов цифровизации их деятельности.

Благодаря проведенным реформам Азербайджан стал флагманом экономического развития в регионе, а сформированные в стране резервы стали залогом успешной реализации мер по предотвращению негативного воздействия последствий пандемии на субъекты экономической деятельности. Азербайджанское государство, исключительно за счет собственных ресурсов осуществляет эффективный план мер по поддержке предпринимателей, занятых как в пострадавших от пандемии сферах, так и во всех областях экономики.

Азербайджан стал образцом в деле поддержки отечественного бизнеса со стороны государства в это непростое время, и многие страны уже перенимают нашу практику в данном направлении. Никогда еще власть и бизнес-сообщество не были так близки в понимании общих целей. Ведь сегодня каждый предприниматель, кто откликнулся на призыв Президента выйти из тени, выплачивать налоги, заключать трудовые договора, соблюдать трудовое законодательство, ощущает заботу и поддержку своей страны, понимая, что только совместными усилиями мы сможем преодолеть трудности, только "Вместе мы - сила!".

Юсиф Агаев,

Отдел политики Trend