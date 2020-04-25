Ни коронавирус, ни цены на нефть не помешают Азербайджану освободить свои земли

Неожиданная для армянской стороны актуализация темы карабахского урегулирования отодвинула на задний план даже вездесущий коронавирус. После известных заявлений главы МИД России на официальном уровне и на уровне политических и экспертных кругов Армении началась кампания по успокоению армянского общества. Власти клянутся, что не обсуждают возвращение Азербайджану оккупированных районов, а пропагандисты настаивают, что кризис, вызванный пандемией, не позволит азербайджанской стороне начать боевые действия.

Армянское общество постоянно нуждается в том, чтобы его успокаивали, сказал в беседе с Day.Az военный эксперт, бывший командир корпуса, кавалер ордена "Азербайджанское знамя", полковник запаса Шаир Рамалданов.

Уже не одно поколение армян живет под страхом, что конфликт может в любой момент перейти в активную фазу. У тех, кто родились,когда конфликт начался, уже растут дети. Бояться оккупантам действительно есть чего, считает Рамалданов. Азербайджан, по его словам, не скрывает, что готов и имеет полное право освободить захваченные Арменией земли военным путем.

"Этого не скрывает ни оборонное ведомство, ни военные специалисты. Карабахский конфликт не решен, хотя армянам хочется думать иначе. Народ Армении уже не знает, кому и чему верить. Неопределенность только усиливает страх.

Повторю - армянам есть о чем беспокоиться. То вооружение, которое имеется сегодня у Азербайджана, которое страна продолжает закупать, рано или поздно найдет свое применение в Нагорном Карабахе. Армяне прекрасно это знают. Они понимают, что если конфликт перейдет в активную фазу, их ждут огромные неприятности. Ведь всем ясно, что воевать мы будем не с "армией обороны", а с вооруженными силами Армении, то есть противостоять нам будут не сепаратисты, а Республика Армения. Отсюда и страх, который армянская пропаганда пытается притупить распространением дезинформации", - сказал военный эксперт.

Рамалданов заметил, что армянские власти называют препятствием для военного решения конфликта все, что угодно - мировую общественность, цены на нефть, дислоцированные в Карабахе подразделения, даже пандемию коронавируса. Все это не является правдой и направлено лишь на успокоение своей общественности. На самом деле ничто не может повлиять на возможности Азербайджана вернуть свои территории военным путем.

По словам эксперта, Азербайджан продолжает закупать современную военную технику. Так, недавно российская сторона пригласила специалистов азербайджанских ВВС посетить свои предприятия военной авиации. Там нашей делегации была представлена продукция, среди которой наибольший интерес вызвали новейшие истребители Су-25 и МиГ- 35. Российская сторона заявила о своей готовности предоставить Баку эти современные истребители. Их закупка, считает полковник запаса, - это всего лишь дело времени.

"Армянские политические круги и общество очень взволнованы этим фактом, так как дрожат при мысли, что эта покупка позволит Азербайджану увеличить и укрепить свое превосходство в воздухе на фоне получения недавно Арменией российских Су-30, которыми армянская сторона так красочно пыталась пугать Баку.

Верховный главнокомандующий, Президент Ильхам Алиев ясно дал понять, что Азербайджан вправе и в состоянии в любое время начать антитеррористическую операцию, если в вопросе политического урегулирования будет поставлена точка и будет потеряна надежда на мирное разрешение проблемы. В настоящее время Азербайджан старается выполнять взятые на себя в рамках Минской группы ОБСЕ обязательства, но если переговоры не дадут результата, будет начата антитеррористическая операция. Это воля руководства и народа Азербайджана", - подчеркнул наш собеседник.

Военный эксперт отметил, что Баку наряду с усилением армии предпринимает все необходимые дипломатические шаги к тому, чтобы минимизировать влияние на урегулирование конфликта третьих сторон, заинтересованных в его продолжении. Азербайджан продолжает выполнять свои обязательства в рамках переговорного процесса, пока есть надежда на мир.

"Скажу как военный человек. На сегодняшний день ВС Азербайджана, как неоднократно рапортовал министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов, в состоянии и готовы выполнить любой приказ Верховного главнокомандующего. И военные учения, и боевая, и штабная подготовка, все, чем дышит и живет азербайджанская армия, нацелены только на одно - защитить республику от внешних врагов и восстановить ее территориальную целостность.

Морально-психологическое состояние личного состава Вооруженных Сил Азербайджана сегодня полностью отвечает выполнению этой задачи. Мы видели волю нашего воина, массовый героизм наших солдат и офицеров в дни апрельских событий. Наши ВС получили определенный опыт при выполнении ограниченной боевой задачи. Это был очень показательный урок для оккупантов", - сказал Шаир Рамалданов.

Лейла Таривердиева