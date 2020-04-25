Афет Гасанова: Армянская сторона пытается уклониться от переговоров, прибегая ко всевозможным грязным уловкам

Армянская сторона постоянно пытается уклониться от переговоров, прибегая для этого ко всевозможным грязным уловкам.

Как передает Day.Az, об этом сказала Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Афет Гасанова.

Депутат отметила, что отношение министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна к заявлению, озвученному главой МИД России Сергеем Лавровым по переговорам, проводимым по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, во время видеоконференции 21 апреля, является очередной провокацией, направленной на срыв переговорного процесса: "Министр иностранных дел Армении отверг проводимый до этого переговорный процесс и предложения по поэтапному урегулированию конфликта. Столь бредовое мнение Мнацаканяна еще раз продемонстрировало несерьезность Армении как государства, и в то же время большое неуважение к принципам международного права и сопредседателям Минской группы ОБСЕ".

Гасанова напомнила, что в заявлениях и резолюциях международных организаций однозначно признана территориальная целостность Азербайджана, и открыто подчеркивается факт оккупации Арменией азербайджанских земель: "Как известно, в соответствующих резолюциях Совета безопасности ООН по урегулированию нагорно-карабахского конфликта осуждается использование силы против Азербайджана, еще раз подтверждаются суверенитет и территориальная целостность Азербайджана и требуется незамедлительный, полный и безоговорочный вывод армянских войск с оккупированных территорий. Однако Армения, в течение стольких лет не выполняя эти резолюции, продолжает оставаться большой угрозой для безопасности в регионе".

Депутат подчеркнула, что позиция Азербайджана по урегулированию конфликта решительна и неизменна: "Конфликт должен быть урегулирован только в рамках суверенитета и территориальной целостности Азербайджана. Президент Ильхам Алиев неоднократно заявлял, что Азербайджан не уступит и пяди своей земли. На таких важных площадках, как Международный дискуссионный клуб "Валдай" и Мюнхенская конференция по безопасности, глава государства довел до внимания международной общественности решительную позицию Азербайджана. На обоих мероприятиях Президент Азербайджана изобличил армянскую ложь, раскрыв исторические факты. Заявив "Карабах является исторической, исконной азербайджанской землей. Так что Карабах - это Азербайджан и восклицательный знак", глава государства пресек грязные намерения армянской стороны".

Гасанова отметила, что действия Армении по подрыву переговорного процесса нацелены на продолжение оккупации азербайджанских земель и сохранение статус-кво: "Армения должна осознать, что рано или поздно Азербайджан освободит свои земли от оккупации, будь то мирный или военный путь, и восстановит территориальную целостность. Апрельские бои 2016 года еще раз показали мощь азербайджанской армии. Миф, придуманный Арменией о своей армии, был очень быстро развенчан. Оставшись в безвыходном положении перед мощью азербайджанской армии, армянская сторона нашла выход в том, что стала просить международные организации и другие страны посодействовать прекращению боевых операций. Армения должна сознавать, что азербайджанская армия становится все сильнее, и если бои, подобные апрельским, повторятся, то в этот раз ей никто не поможет, и Армения будет вынуждена столкнуться с еще большим поражением. Чем быстрее Ереван это поймет, тем лучше будет для него".

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.