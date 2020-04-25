Почтена память Национального героя Азербайджана Альберта Агарунова

По поручению министра обороны военнослужащие посетили могилу Национального героя Азербайджана Альберта Агарунова, похороненного на Аллее шехидов, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на пресс-службу минобороны.

Затем они посетили памятник Национального героя, воздвигнутый в Наримановском районе города Баку, и возложили к нему цветы.

После почтения минутой молчания памяти героических сынов Родины, отдавших жизнь за территориальную целостность и защиту Азербайджана, выступившие еще раз вспомнили славный жизненный путь А. Агарунова и его участие в боях.

Было подчеркнуто, что, как и представители других народов, проживающих в нашей стране, этот герой, имеющий еврейское происхождение, всегда считал Азербайджан своей Родиной, отдал свою жизнь за ее независимость и суверенитет.

Следует отметить, что, когда начались бои в Нагорном Карабахе, Агарунов, добровольно отправившийся на фронт, 8 мая 1992 года героически погиб в боях за оборону Шуши.

Напомним, что сегодня, 25 апреля, - день рождения Альберта Агарунова.