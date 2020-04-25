В Азербайджане снова продлен срок полного страхования вкладов

- Президент Ильхам Алиев утвердил изменения в закон

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал Закон Азербайджанской Республики "О внесении изменений в закон "О полном страховании вкладов".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Изменения коснулись третьей статьи закона. Согласно поправке, срок полного страхования вкладов был продлен на девять месяцев.

Следует отметить, что полное страхование вкладов охватывало период до 4 марта текущего года.