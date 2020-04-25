По инициативе Президента Ильхама Алиева пройдет саммит Движения неприсоединения в формате Контактной группы

По инициативе Президента Азербайджана Ильхама Алиева, как председателя Движения неприсоединения в формате Контактной группы Движения неприсоединения, 4 мая в формате видеоконференции будет проведен саммит на тему "Мы вместе против COVID-19", посвященный борьбе с коронавирусом.

Об этом сказал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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