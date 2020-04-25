Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ и всех мусульман мира по случаю начала благословенного месяца Рамазан - ФОТО
Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ и всех мусульман мира по случаю начала благословенного месяца Рамазан.
Как передает Day.Az, поздравление Первого вице-президента Мехрибан Алиевой опубликовано на ее официальной странице в Instagram.
В публикации Первого вице-президента Мехрибан Алиевой говорится:
"Искренне поздравляю весь азербайджанский народ и всех мусульман мира по случаю начала благословенного месяца Рамазан, проникнутого самыми добрыми и светлыми чувствами и олицетворяющего торжество добра, милосердия и сострадания! Верю, что в этот священный месяц все наши молитвы и пожелания будут услышаны и Всевышний одарит наш мир своим милосердием. Желаю каждому из вас крепкого здоровья! Да примет Аллах ваш пост!"
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