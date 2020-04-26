Хикмет Гаджиев: Азербайджан - пример истории успеха в борьбе с COVID-19

Азербайджан - пример истории успеха в борьбе с COVID-19.

Об этом в интервью новостному каналу TRT World сказал помощник Президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев, сообщает Trend.

"Правительство Азербайджана предпринимает определенные шаги по борьбе с коронавирусом с середины января. Это связано со стратегическим видением, продемонстрированным Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, а также с оценкой рисков и восприятием угроз в отношении COVID-19. В результате мы можем сказать, что Азербайджан по сравнению с некоторыми странами находится в лучшем положении. Это одна из историй успеха в борьбе с COVID-19", - отметил помощник Президента Азербайджана.

Что касается действий правительства Азербайджана, Гаджиев отметил, что в ситуации борьбы с пандемией, национальная координация чрезвычайно важна.

"Поэтому указом Президента Азербайджана при Кабинете министров был создан оперативный штаб для координации действий всех государственных учреждений. Конечно, карантинные меры также чрезвычайно важны. Здесь я хотел бы поделиться уникальным опытом Азербайджана. С конца января и начала февраля мы начали размещать всех азербайджанцев или иностранных граждан, посещающих Азербайджан, в особых карантинных зонах. Для этого были отведены четырех- и пятизвездочные отели. С середины февраля были введены определенные ограничения. С начала марта все учебные заведения были закрыты, и были введены меры социальной изоляции, а также ограничения на передвижение", - добавил Гаджиев.