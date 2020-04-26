Бахруз Гулиев: несмотря на смягчающие меры, наш народ должен строго соблюдать принятые правила

На последних совещаниях Президент Ильхам Алиев еще раз отметил, что здоровье граждан является приоритетом и основой для правительства Азербайджана. Хотя карантинный режим был продлен до 4 мая, его смягчение на основании решения Кабинета министров в минувший день показало, что пандемия в нашей стране взята под полный контроль. Наш народ, несмотря на смягчающие меры, должен строго соблюдать действующие правила.

Об этом Trend заявил главный редактор газеты "Голос", политический эксперт Бахруз Гулиев, Day.Az.

По его словам, в результате принятых на днях мер по смягчению с 27 апреля будут сняты ограничения на некоторые сферы деятельности и услуг.

"Но предпринятые шаги не должны создавать у людей уверенности в полной победе над пандемией. Как отметил глава государства, если произойдут негативные изменения, то возможно повторное ужесточение режима", - сказал он.

Эксперт отметил, что основной целью широкомасштабных мер по борьбе с коронавирусной пандемией в стране является забота о здоровье населения, выход из глобальной пандемии с наименьшими потерями.

"Именно поэтому наше государство, как всегда, в период пандемии, наряду со здоровьем граждан, использует все возможности для улучшения их благосостояния, а также обеспечения стабильности экономики страны", - отметил он.

По словам Гулиева, с 31 марта в Азербайджане действует строгий карантинный режим, а с 5 апреля приняты ограничительные меры, направленные на недопущение выхода людей на улицу, которые стали особенно важны для нашей страны с тем, чтобы преодолеть глобальную пандемию с наименьшими потерями.

"Это наглядно доказывает то, что в статистике последних дней число выздоровевших больше, чем инфицированных. Наряду с этим, проведенная дезинфекция в направлении локализации пандемии, работа по информированию людей о защите от коронавируса, а также другие шаги еще раз показали, что Азербайджан выбрал правильный путь в борьбе с коронавирусом", - добавил он.

Эксперт подчеркнул, что здесь также следует отметить деятельность сотрудников здравоохранения, полиции и других структур.

"Считаю, что наш народ, несмотря на смягчающие меры, все же должен проявлять солидарность, единство, строго соблюдать действующие правила. Если так будет продолжаться, наше государство и наш народ скоро избавятся от этого бедствия с небольшими потерями, раз и навсегда. Главное, что в результате различных мероприятий пандемия полностью взята под контроль. Но при необходимости продление или ужесточение карантинного режима также неизбежно", - подытожил он.