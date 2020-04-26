Меры, предпринятые правительством Азербайджана, направлены на поддержание уровня общественного благосостояния

Меры, направленные на сдерживание распространения пандемии, согласуются с действиями правительства Азербайджана по снижению социальных рисков от сложившихся кризисных ситуаций.

Об этом сказал Trend руководитель клуба политологов "Южный Кавказ" Ильгар Велизаде, передает Day.Az.

По его словам, с самого начала угрозы коронавируса правительство Азербайджана стало предпринимать серьёзные меры по недопущению распространения заболевания: "С последней декады января указом Президента была создана рабочая группа, которая занималась выяснением негативного эффекта от распространения коронавируса. В ее обязанности также входила разработка антикризисного плана. В начале марта были введены карантинные меры, и в последующие дни эти меры были ужесточены, в результате чего стало необходимо приостановить деятельность значительного числа предприятий. Прежде всего, уязвимыми слоями-категориями предпринимателей оказались представители малого и среднего бизнеса. Конечно, государство не могло остаться безразличным к их проблемам, речь идет о сотнях тысяч людей. За очень сжатые сроки была разработана и принята Президентом Ильхамом Алиевым программа антикризисных мер, которая предусматривает, прежде всего, социальную защиту уязвимых слоев населения, реализацию безотлагательных мер по недопущению развития социального кризиса. Целый ряд стран об этих мерах своевременно не позаботился, в результате там социальная ситуация крайне обострилась. Мы наблюдаем это не только в развивающихся, странах, но и в развитых. В Азербайджане внимательно отслеживалась ситуация в мире и, естественно, правительство сделало все, чтобы избежать печальных уроков, которые сегодня наблюдаются в ряде стран мира. В Азербайджане социальные программы реализуются на безотлагательной основе. Прежде всего необходимо отметить адресную помощь предпринимателям, малоимущим семьям, пенсионерам, которые оказались наиболее уязвимыми в результате этого кризисного явления".

Политолог считает, что обращает на себя внимание целый ряд мероприятий, которые были проведены с участием Президента Азербайджана и которые были направлены на выработку самых оперативных мер: "В частности, министрам экономики, социального труда и социальной защиты населения были даны конкретные поручения по выработке в самые короткие сроки программы антикризисных мер, по определению лиц, которые больше всего пострадали в результате сложившейся ситуации, по предоставлению им адресной социальной помощи. Это кропотливая работа, речь идет об очень большом количестве населения. Чтобы выявить их за короткое время, требуются большие усилия исполнительных органов власти. Надо сказать, что эти усилия были не напрасными и на самом деле буквально в считанные дни план действий уже был разработан и оперативно осуществлялся".

Эксперт также отметил, что в настоящее время правительство Азербайджана рассматривает возможность смягчения карантинных мер: "Это позволит, прежде всего, уязвимым слоям населения улучшить свое материальное положение и смягчение карантинных мер направлено на поддержание непосредственно этой категории населения".

Ильгар Велизаде подчеркнул, что все эти действия носят экстренный характер: "Они направлены на поддержание уровня общественного благосостояния на той планке, которая позволила бы людям решать свои повседневные проблемы, не сталкиваясь с чрезвычайными трудностями. Важно отметить, что компенсация, прежде всего, рассчитана на решение первоочередных проблем в жизнедеятельности людей. В этом смысле, принятые оперативные меры позволяют говорить о том, что государство понимает проблемы простых граждан и пытается, используя все существующие механизмы и возможности, все первоочередные потребности людей удовлетворить наиболее эффективно с минимальными потерями".