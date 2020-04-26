В Армении призывают сжигать российские флаги

Cотни семей с российским гражданством застряли в Армении из-за закрытия сухопутных и воздушных границ в рамках противодействия коронавирусу нового типа.

Как передает Day.Az со ссылкой на СМИ6, оставшись без средств на существование, граждане РФ, которые не могут вернуться на родину из-за пандемии, решили привлечь внимание к своей проблеме, устроив автомобильный флешмоб с флагами России, чтобы их заметило наше правительство и вывезло домой.

Несколько десятков из них провели акцию напротив здания ООН, посольства Грузии и посольства России в Ереване.

"Мы просим у ООН и у посольств, чтобы их представители сопроводили наши машины через Грузию до территории России. Нас здесь - 140 семей, у нас заканчиваются деньги, мы не можем больше оставаться в гостиницах", - рассказал недавно журналистам один из участников акции передает Sputnik-Армения.

После акции ее участники на машинах с флагами России проехали по центральным улицам Еревана, в том числе мимо российского посольства.

Однако этот отчаянный шаг россиян вызвал резкое негодование у местных армян. Дошло до абсурда с откровенными русофобскими призывами в соцсетях. Например, один из юзеров назвал российский флаг тряпкой и призвал сжечь его.

А другой юзер по имени Норайр Ерицен с издевкой сравнил флешмоб граждан России гей парадом.

Некоторые и вовсе призывали наказать обездоленных вниманием российских граждан, якобы из-за того , что "они позволяют слишком многое себе в чужой стране".

В условиях русофобии, которая расползается по Армении быстрее коронавируса, можно было всего ожидать, но в данной ситуации, не побоимся сказать, что у некоторых граждан Армении хамство бьет через край. Брезгливое отношение ко всему русскому чувствуется как в среде политиков, так и журналистов. И это при том, что Россия приютила миллионы армян, которые не то чтобы живут припеваючи, а еще отправляют на малую родину значительную часть заработанного. Львиная доля армянкой экономики держится на трансфертах из России, которые присылают армянские мигранты. А более продвинутые из них, из числа Симоньянов, Багдасаровых, Шахназаровых и тд. и вовсе успешно осваивают российский бюджет через сомнительные проекты за счет российских налогоплательщиков.

Понять логику армян, извергающих ненависть в отношении россиян, которые оказались на чужбине без средств к существованию, сложно, особенно учитывая, что большинство из комментирующих, согласно их личной информации на страничках в соцсетях, живут в самой России, однако нагло выливают злобу в отношении России. Но факт остается фактом: Россия все больше становится ненавистной страной для армян.

Но есть и хорошие новости: 27 апреля граждане России, пытавшиеся покинуть территорию Армении, наконец будут вывезены чартерными рейсами российских авиалиний, и вряд ли кто-нибудь из них захочет вернутся в страну, где правит фашизм.