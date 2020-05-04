Расим Мусабеков: Благодаря инициативе Президента Ильхама Алиева Движение неприсоединения выведет борьбу с пандемией на новый уровень

В понедельник, 4 мая, по инициативе Президента Ильхама Алиева состоялся Саммит Движения неприсоединения в формате Контактной группы на тему "Мы вместе против COVID-19". Встреча прошла в формате видеоконференции. Азербайджан, как председательствующее в настоящее время в организации государство, взял на себя инициативу по мобилизации и координации усилий стран-членов в борьбе с этой общей бедой.

Инициатива азербайджанского лидера была поддержана странами Движения неприсоединения. Учитывая тот факт, что в организацию входят 120 государств и проведение видеоконференции с участием всех их будет проблематичным, саммит состоялся в формате регионального географического представительства - Контактной группы. К участию в саммите были приглашены также руководство ООН, Африканского Союза, Всемирной организации здравоохранения и других международных организаций.

Азербайджан, как страна, председательствующая в Движении неприсоединения, в подобных ситуациях должна брать инициативу на себя, что и сделал Президент Ильхам Алиев, сказал в комментарии Day.Az депутат Милли Меджлиса Расим Мусабеков.

Наш собеседник напомнил, что 10 апреля опять же по инициативе главы Азербайджана состоялся саммит Тюркского совета. Встреча, также прошедшая в формате видеоконференции, была очень плодотворной и полезной. Члены ТС смогли скоординироваться, обменяться опытом и выяснить, кому и какая помощь необходима.

Как отметил парламентарий, Азербайджан накопил достаточный опыт противодействия пандемии и решения возникающих под ее воздействием проблем. В своем выступлении на саммите глава государства подробно проинформировал о принимаемых в Азербайджане мерах. Опыт нашей страны может быть полезен странам-членам Движения неприсоединения.

"Хочу подчеркнуть, что Азербайджан не только инициирует саммит, но и оказывает конкретную помощь членам Движения неприсоединения. В частности, большая помощь была оказана Ирану, очень сильно пострадавшему от пандемии коронавируса. Баку также демонстрирует моральную поддержку в борьбе с коронавирусом странам-членам. Большое одобрение вызвала акция с проецированием флагов пострадавших государств на здании Центра Гейдара Алиева. Например, поддержка была продемонстрирована Ирану, Китаю, являющемуся наблюдателем в Движении неприсоединения.

Думаю, посредством саммита уровень солидарности стран Движения неприсоединения в борьбе с коронавирусом будет поднят на еще более высокую ступень. Президент Ильхам Алиев, а в его лице Азербайджан успешно реализуют свое председательство в Движении неприсоединения, в том числе в форс-мажорных обстоятельствах, связанных с коронавирусом", - сказал Расим Мусабеков

Напомним, что 25-26 октября 2019 года в Азербайджане под председательством Президента Ильхама Алиева состоялся XVIII саммит Движения неприсоединения. При единодушной поддержке и согласии государств-участников Азербайджанская Республика приняла председательство в ДН в 2019-2022 годах.

Лейла Таривердиева