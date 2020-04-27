Определен новый состав делегации Азербайджана в ПАСЕ

Определен новый состав азербайджанской делегации в ПАСЕ.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента) 24 апреля с целью дальнейшего развития межпарламентских связей были избраны руководители 82 рабочих групп.

Наряду с этим, идет процесс формирования азербайджанских делегаций, которые будут работать в международных парламентских структурах и организациях. Список делегаций будет обнародован в ближайшие дни.

В то же время стал известен состав азербайджанской делегации, которая примет участие на онлайн-заседании постоянного комитета ПАСЕ 30 апреля. В нее вошли руководитель делегации в ПАСЕ Самед Сеидов, Кямал Джафаров, Севиндж Фаталиева, Парвин Керимзаде, Нигяр Арпадараи, Турал Гянджалиев, Кенуль Нуруллаева, Эркин Гадирли, Рафаэль Гусейнов, Сабир Гаджиев, Сабир Гаджиев, Фазиль Мустафа, Асим Моллазаде.

Список нового состава направлен в ПАСЕ.